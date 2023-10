Broma a sus padres se vuelve viral: "Yo no voy a pagar el funeral"

Un cubano residente en Orlando, Florida, le hizo una broma a sus padres que se volvió viral en redes sociales.

El protagonista, desde su auto, llamó a su mamá por teléfono y le dijo que no había respetado la luz roja y un policía lo detuvo, y que él, para librarse, le mintió diciéndole que su papá se había desmayado en su casa y que por eso manejaba tan rápido.

"Cuando esté llegando te voy a llamar, para que le digas a mi papá que se tire en el piso de la acera", le indicó a la madre. "Que se acueste al lado de la escalera y cuando vea el carro mío llegando, que cierre los ojos y se haga el dormido".

Al llegar a la casa, el papá le había hecho caso y estaba sentado en el suelo apoyado en la pared, mientras la esposa le echaba agua fría en la cara.

Al enterarse de que todo había sido una broma, los padres se molestaron.

"Yo no puedo creer que haya sido mentira tuya", dijo la mujer, que tuvo sentarse por el susto. "Me van a matar del corazón".

"Ustedes van a matar a esta", dijo el señor, señalando a su esposa. "Yo no, yo no tengo nervios. A mí lo único que me extraña es que el carro va a venir desde allá y no lo para. Yo no voy a pagar el funeral", subrayó el señor.

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de la familia Mayedo, que acostumbra a publicar grabaciones divertidas.