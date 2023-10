Emotivo: Madre cubana sorprende a su hija en la escuela tras cuatro años sin verla

Los videos de reencuentros de cubanos emigrados con sus familiares en la isla y las visitas sorpresa van camino de convertirse en un género propio: uno cuyo rasgo distintivo por excelencia es la emoción.

Así lo confirma una vez más un video compartido en Tik Tok -en este caso por la internauta "Dianelis Carballo"- quien sorprendió a su hija adolescente en la isla, a la que no veía desde hace cuatro años y cuatro meses.

Las imágenes muestran cómo tras llegar por sorpresa al aula de la adolescente, madre e hija se fundieron en un apretado y emotivo abrazo que sacó lágrimas a ambas.

Como es usual en estos casos, decenas de comentaristas felicitaron a ambas por el reencuentro, lamentaron la separación de las familias cubanas o se mostraron deseosos de poder reeditar ellos mismos momentos así.

"Me hizo llorar tu video, yo llevo 5 años sin ver a la mía y soy I220-A pero no pierdo la esperanza"; "Hermoso reencuentro, tengo mis dos hijos y cuánto diera por abrazarlos"; "Así me veré yo algún día"; "Sueño con que llegue mi día"; "Me identifico porque si Dios permite estaré así también"; "¡Dios mío que momento tan anhelado! Sentí que era mi niña", son apenas algunos de los comentarios, que dan cuenta de la magnitud del drama de la separación familiar de los cubanos.

En otra publicación más reciente, Dianelis Carballo publicó un conmovedor resumen de su visita a Cuba y de los felices momentos que pasó junto a su hija.

Da igual no estar al tanto de los detalles relativos a cada reencuentro y ello porque las imágenes se bastan para que cada cubano se identifique con esa experiencia.

En días recientes la reacción de una abuela cubana se volvió viral en redes sociales luego reencontrarse con su nieto, que inesperadamente llegó de EE.UU. en compañía de su madre

En otro video viral de hace pocos días, una madre se desplomó tras ver aparecer de repente a su hijo también en una visita sorpresa.

“¿Pero tú estás tas' loco?, cómo tú me vas a hacer eso”, se oyó decir a la madre en ese caso mientras se recuperaba del shock, y momentos antes de fundirse en un abrazo con su hijo.

La crisis migratoria de los últimos años ha convertido los reencuentros familiares en una conmovedora fuente de escenas que desatan la emoción de miles de ciudadanos de origen cubano, vivan donde vivan. Las imágenes son antológicas y sumarían días de reproducción continúa si se editaran en un único y gran video.