Médico cubano denuncia caótica situación en hospital de Bayamo

El médico cubano Alexander Figueredo denunció este martes que en el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, los pacientes y el personal de salud enfrentan una caótica situación por la carencia total de recursos médicos esenciales para atender a los enfermos.

El galeno, quien debió abandonar la isla por la persecución del régimen, recibió una carta del gremio de médicos de dicho hospital, donde describen que no cuentan con ningún recurso para operar o atender los pacientes.

La situación crítica en el hospital se refleja en la falta de suministros médicos básicos como vendajes, suturas, sondas de levine, tubos endotraqueales y otros insumos esenciales para la atención de emergencias.

"Esta carestía afecta gravemente la capacidad del hospital para proporcionar atención médica adecuada y oportuna, desde casos tan simples como una apendicitis hasta patologías más complejas", destaca el galeno.

"Denuncio que el pueblo de Bayamo está desprotegido completamente en términos de salud y sus médicos están esperando una respuesta o harán abandono de servicio", explicó.

Dijo que aunque la carta fue entregada y firmada por los médicos del hospital, aun no han recibido respuesta de cómo van a seguir brindando una pésima atención sin recursos.

Figueredo lleva años haciendo las mismas denuncias sobre la falta de insumos en los hospitales del país, por lo cual ha sido víctima de represión y acoso.

En 2021 dijo en entrevista con CiberCuba que "el Estado tiene que proporcionarle a los médicos los medios de trabajo. Si no hay medios de protección, el médico y la enfermera no tienen la culpa, pero son los que van a pagar. Todo es culpa del médico: si la embarazada está bajo peso, es culpa del médico; si no se alimenta bien, es culpa del médico. En los consultorios a veces no hay esfigmos [esfigmomanómetros], ni pesas y hay que pesar a los pacientes en las pesas de las bodegas [de productos normados]. No estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría", dijo en esa ocasión.