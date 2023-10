Imaray Ulloa: Pura sensualidad y provocación posando desde la cama

Imaray Ulloa sabe cómo arrancar una infinidad de piropos a sus seguidores, ¿la fórmula?, una foto que derrocha sensualidad y con un toque de provocación.

La influencer cubana apostó en esta ocasión por posar nada más y nada menos que desde la cama enseñando sus mejores atributos.

“Me voy a dormir cualquier chisme me despiertan”, escribió en la descripción al post que en pocas horas tenía más de 40 likes y 600 comentarios.

En la primera instantánea Imaray aparece recostada boca abajo con una mirada que refleja unos deseos enormes de descansar entre las sábanas, pero en la segunda es toda sonrisa de pie encima de la cama.

Como era de esperarse le llovieron los comentarios de sus fans, entre ellos algunos bastante ocurrentes y atrevidos.

“La que puede, puede, las demás aplauden”; “Que sueñe con los angelitos y conmigo”; “Eres el motivo de mi sonrisa”; “Lo haces a propósito sabes que me enamoras”; “Ay Dios mío reza por mi… me estoy enamorando”; “Por qué no eres la mamá de mis hijos”; “Con razón te aguantan la toxicidad”, escribieron algunos.

Hubo un fanático que hasta dejó todas sus buenas habilidades como posible esposo para Imaray: “Sé cocinar, sé lavar, trabajo de lunes a lunes, no tomo licor si no es necesario, no me gusta salir, me gusta ahorrar, me gusta el orden y no dejo la tapa del inodoro arriba siempre la bajo y también lavo mis platos cuando termino de comer”.

Hace algunas semanas la actriz mostró que ese cuerpazo que luce no es solo gracias a sus cirugías estéticas, sino que logra mantenerlo con sesiones de ejercicios.

Siempre que la influencer sube fotos a las redes, más si son en traje de baño, le llueven los elogios.