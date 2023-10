El Taiger, Dany Ome y Kevincito El 13 y Wampi anuncian estreno: "Washy Pupa"

El junte explosivo de El Taiger, Dany Ome y Kevincito El 13 y Wampi está más cerca de lo que pensaban los amantes del género urbano.

Los reguetoneros ya pusieron fecha de lanzamiento a una de sus colaboraciones, y aunque en un principio se pensaba que el título de la canción era “Tú tienes que pagar pa´ verla”, como dice una frase del estribillo, en realidad tiene otro más sugerente: “Washy Pupa”.

En su Instagram El Taiger compartió que el estreno será el próximo viernes, y desde ya todos sus fanáticos están a la espera.

Captura Instagram / El Taiger

Por la publicación de El Taiger todo parece indicar que la chica con la que ha aparecido recientemente en redes es la modelo que participa en el videoclip.

Si bien es cierto que todavía faltan algunos días para el estreno, una parte de la canción ya está sonando en las redes.

“A ti parece que la altura te dio mareo, no quería pero te voy a poner el dedo / Hace rato me cansé de tu guachineo conmigo timba pa´ que suene y tu novio está cheo / Tú tomaste washy pupa con compota, no te cambié te superó la otra”, dice la letra de donde sale justamente el título.

Además de este tema los artistas están cocinando otro que también tiene todas las papeletas para colarse en la preferencia del público.

De la unión de un veterano en la música como El Taiger y estos chicos que siguen pegando un tema tras otro no se puede esperar otra cosa que un temazo.