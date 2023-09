El Taiger se une a los chicos del momento Dany Ome y Kevincito El 13: Se vienen dos palos

El Taiger está cocinando dos temazos para calentar el género urbano, nada más y nada menos que junto a dos de los chicos del momento Dany Ome y Kevincito El 13.

Los reguetoneros compartieron en sus perfiles de Instagram varios adelantos de las canciones que están grabando y en algo coinciden sus fanáticos, se trata de dos palos al seguro y ambos huelen a pegadera incluso antes de salir.

“Tú tienes que pagar pa´ verla”, se llama uno de los temas y viene con una letra y ritmo super contagioso que seguramente sus seguidores lo convertirán en un éxito rotundo.

“A ti parece que la altura te dio mareo, no quería pero te voy a poner el dedo / Hace rato me cansé de tu guachineo conmigo timba pa´ que suene y tu novio está cheo / Tú tomaste guachipupa con compota, no te cambié te superó la otra”, dice una parte de la canción.

La otra colaboración de los artistas “Allá arriba hay un Dios” parece traer una un ritmo menos convulso, pero lanza una especie de advertencia, ¿a quién?, eso todavía está por verse.

“Allá arriba hay un Dios pero aquí abajo estoy yo / Estoy seguro que tú me las pagas, nadie se va debiendo nada / Te di la mejor versión de mí / No ganaste cuando yo perdí nunca me engañaste fui yo el tonto que cedí”, se escucha en la letra de esta última.

El Taiger al parecer viene inspirado después de su exitosa gira por Europa, pues además de estas canciones está preparando un nuevo disco que promete mucho.

Por su parte, Dany Ome y Kevincito El 13 han estado sonando muchísimo en los últimos meses con dos juntes con Jacob Forever que fueron explosivos, “La Ley” y “Que viva el amor”.