Seidy La Niña: Invitada especial en El Clan de la Comedia

Foto © Youtube / The Dolphin TV

La nueva entrega de El Clan de La Comedia contó en esta ocasión con una de las artistas cubanas más populares del momento: Seidy La Niña, quien el pasado 30 de octubre cantó en Houston.

En su conversación con los presentadores del programa La Niña no se deja nada en el tintero: cómo el accidente que tuvo le cambió su actitud ante la vida y le dio esa energía y positivismo para enfrentar cada reto y nueva, los difíciles inicios de su carrera, el incondicional apoyo de su madre, la polémica que ha desatado su último tema "Prohibido" y hasta su primer concierto en Miami, el próximo 28 de octubre -del que adelantó que tiene sorpresas y que sería oportunidad para ver una faceta no conocida de ella.

"Yo no quería hacer reparto pero ahora soy la reina del reparto y no lo pienso discutir con nadie", dice, entre otras muchas confesiones.

"La música al principio se bota más de lo que ganas, tienes que invertir mucho dinero", contó también Seidy La Niña en su entrevista para el programa, donde derrochó su sensualidad, carisma y desparpajo habituales.

Preguntada por su artista cubano favorito -musicalmente- respondió que le gusta mucho el Kimiko y la femenina Celia Cruz -cuyo rostro llevaba en la camiseta con la que acudió al programa.

Yotuel también fue otro artista del que se habló en este show, en particular por el incidente que vivió con una conductora de Uber, quien le reprochó al cantante que pusiera en su auto la canción "El Jefe" de Shakira y le pidió que la escura en sus audífonos para no molestarla, pues no quería escuchar su música.

El momento, que quedó grabado y compartido en redes, se cerró con Yotuel bajándose en mitad del recorrido.

En el programa de este martes tampoco faltó el divertido momento de Mantecado MC, analizando la letra de "Duro Remix", una canción de tres exponentes del reguetón (Jorgito + Talent, El Kamel y El Carli) -a los que describió como 'tres grandes poetas del siglo XXII".

"La gente me ama por quien soy yo, no tengo que tener filtros ni máscaras", contó la invitada de lujo de este martes de este show, que no te dejará despegarte de la pantalla.