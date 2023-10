Cubana insulta a Limay Blanco por no ayudarla con medicamentos

Limay Blanco Foto © Facebook / Limay Blanco

Una madre cubana insultó telefónicamente al humorista Limay Blanco, impulsor de un proyecto de ayuda humanitaria, por no poder apoyarla con medicamentos para su hija.

En medio de la escasez de medicamentos en los hospitales y farmacias del país, donde incluso algunos médicos han amenazado con ir a un paro nacional porque no tienen con qué atender a los pacientes, el actor contó en un post de Facebook que ha sido una semana difícil para él por los constantes reclamos de las personas a las que no ha podido atender.

Contó que en este caso se trata de una madre de Santiago de Cuba que le reclama un medicamento para su hija, quien es paciente de Psiquiátría. Sin embargo, el medicamento que necesita es considerado por el Ministerio de Salud como una droga y explica que él no puede distribuirlos.

Limay Blanco afirma que la madre desesperada lo insultó y él, del enojo, rompió el teléfono y pasó varias horas con taquicardia, cuestionándose la viabilidad de su empresa.

"Este mes ha sido un mes muy malo donde me han pasado muchas cosas malas y en cada cosa que me ha pasado he tratado de colgar los guantes y dejar en el olvido este lindo sueño de tener un lugar donde poder ayudar a las personas y almacenar todas las donaciones", explicó en su publicación.

Dijo que "ayer una señora me llamó para decirme del mal que iba a morir por no poder atenderla para un medicamento para su hija y pensé: yo no tengo que aguantar esto, miré al cielo y se lo dije a Dios", señaló Blanco.

Sin embargo, esta mañana recibió una buena noticia que le inyecta nuevas fuerzas a su proyecto humanitario "Cristo Cambia Vidas", sostenido gracias a las donaciones de cubanos emigrados y de otros dentro de la isla. El artista también destina a ese proyecto las ganancias de sus shows y presentaciones a lo largo y ancho del país.

Relata que uno de ellos lo llamó para completar el dinero que hacía falta para la compra de un terreno donde almacenar las donaciones que reciben y fabricar un espacio para albergar a familiares que tienen pacientes de provincia hospitalizados en La Habana.

"Hoy me llama Pacheco y me pregunta cuánto falta para comprar el terreno y acaba de cerrar la cuenta. Ya solo falta una firma en vivienda y a gritar", dijo en tono de broma Blanco, quien pidió disculpas de antemano por si el día que complete la compra de la propiedad se le va una "mala palabra" de la alegría.

"Dios los bendiga y gracias, muchas gracias por confiar en mí", concluyó.

Hace algunos meses otra cubana increpó al humorista en su propia casa y lo acusó de no hacerle caso durante un pedido de ayuda para la gestión de un medicamento.

El artista lidera el proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", mediante el cual ha entregado 24 viviendas a mujeres con hijos que no tenían un hogar, y gestiona medicinas, insumos médicos, sillas de ruedas, alimentos y artículos varios para personas necesitadas en todo el país, una tarea titánica en una isla llena de carencias y donde la respuesta estatal a las necesidades de la población es cada vez más deficiente.

Sin embargo, a pesar de los detractores y de las personas que en medio de tantas carencias se sienten defraudados por el artista, otras le han pedido que no detenga su labor de ayuda a los más necesitados.

Una madre cubana escribió el pasado 1 de octubre un estremecedor mensaje a Limay donde le pidió no apagar esa vela que mantiene la esperanza en el corazón de muchos cubanos cuando otros le han perdido.

En el emotivo texto enviado al filántropo la mujer contó que perdió un hijo a causa del cáncer, pero quizás con la ayuda de Limay habría podido extender su vida.

Encarecidamente le pidió no abandonar a sus seguidores y a los necesitados de su apoyo, en medio de una grave crisis en Cuba.

Las palabras conmovieron al humorista de tal manera que las consideró el combustible que requería para seguir adelante.