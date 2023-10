Sacerdote Alberto Reyes al gobierno: ¿Qué más necesitan para darse cuenta de que Cuba se convertió en una pesadilla?

El sacerdote cubano Alberto Reyes, de la diócesis de Camagüey, compartió una reflexión en sus redes en la que critica al gobierno por no reconocer que han convertido al país en una pesadilla.

El P. Reyes, fuerte crítico del régimen, compartió un texto en su Facebook en el que denuncia la crisis que agobia al pueblo y señala con dolor cómo la gran mayoría de los jóvenes solo piensa en emigrar.

Como ha hecho en otras ocasiones, Reyes pidió a los dirigentes comprender la voluntad de su propia gente y reconocer que el sistema actual no funciona y lo único que podrá traer es más sufrimiento y miseria.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación.

"He estado pensando… (XLIII)

He estado pensando en la humildad del rey David

El rey David es el modelo del gran líder: capaz, competente, visionario. Pero ya sabemos que no todo lo hizo bien. Sedujo a una mujer casada, mientras él tenía muchas otras mujeres, y cuando ella quedó embarazada, para tapar su pecado, hizo asesinar a su esposo y se quedó con ella.

Sin embargo, cuando el profeta Natán le echó en cara lo que había hecho, David, el monarca todopoderoso, bajó la cabeza, se dejó confrontar y, humildemente, dijo: 'He pecado contra el Señor'.

Hace un par de semanas comencé la catequesis en mi parroquia. Una de las dinámicas de ese día fue pedir a los niños que hicieran libremente un dibujo grupal. Los niños no pintaron a Dios, ni a Jesucristo, ni a la Virgen, ni a sus familias, ni juguetes, ni niños jugando… pintaron aviones.

El fin de semana pasado reuní a los adolescentes de la parroquia para un encuentro. El tema giró sobre los valores necesarios en la vida. Una de las dinámicas fue esta: 'Vas a fundar una familia y tienes que crear tu escudo familiar, en el cual vas a plasmar los valores que quieres transmitir a tu familia, las bases sobre las cuales vas a construir tu familia'. Y ellos hicieron sus escudos, con símbolos de amor, de respeto, de alegría… y con aviones.

Yo supongo que para el rey David reconocer que había fallado fue muy duro, pero su humildad y su claridad fue lo que precisamente permitió que el bien se impusiera sobre el mal. Yo entiendo que para los que un día soñaron una Cuba distinta e hicieron una Revolución tiene que ser muy difícil ver cómo todo se hunde, como la crisis de lo básico corroe al pueblo que quisieron salvar. Tiene que ser deprimente ver cómo este pueblo huye en masa, por cualquier vía, y desafía mares, selvas, ríos… con tal de escapar de aquí. Tiene que ser muy duro ver cómo incluso los niños y los adolescentes sueñan con aviones.

Comprendo además que tiene que ser muy difícil para las personas que un día entregaron a esta Revolución alma, corazón y vida, decir, en su vejez: 'Me equivoqué, ofrecí mi única existencia a un proyecto fallido'.

Entiendo que es duro, pero me pregunto una y otra vez: ¿Es que los que tienen en sus manos las decisiones sobre este pueblo no ven?, ¿es que no comprenden la voluntad y el deseo de libertad y de prosperidad de su propia gente? ¿Tiene sentido permanecer en un callejón sin salida? ¿O es que su política es un absurdo 'resistir y vencer' sabiendo que lo que ellos entiende por 'vencer' ya no es posible, ni lo será, así nos sostengan Rusia, China o el planeta Marte?

A ustedes, los que tienen el poder político sobre esta tierra, y a aquellos que permiten que ese poder político se ejerza, les pregunto: ¿Qué más necesitan ver, cuántas más familias rotas por la emigración, cuántos muertos más en el camino hacia un sueño de prosperidad, cuántos más presos por pedir libertad…? ¿Qué más necesitan para darse cuenta de que Cuba se ha convertido en una pesadilla? ¿Qué más necesitan para reconocer que esto no funciona y que sólo podrá traer más sufrimiento y miseria? ¿Qué más necesitan para abrir las puertas de esta cárcel y permitirnos a todos, también a ustedes, caminar hacia la luz?".