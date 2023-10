Roldán responde tras decir Yotuel que le daba tristeza verlo "tan acabado"

"Acabado… pero de nacer", se confesó Roldán en entrevista concedida Magazine Am:Pm, en la que no se dejó tema en el tintero.

Poco después de que Yotuel Romero dijera que le había dado tristeza verlo "tan acabado", Roldán González Rivero respondió de esa manera a cómo se sentía.

En su conversación, donde se refirió a su formación, sus comienzos, su trayectoria, influencias o los artistas cubanos e internacionales que admiraba, también se pronunció sobre el reciente anuncio de Yotuel, en declaraciones a la Agencia EFE, de que Orishas volvería pero con integrantes nuevos -uno de ellos residente en España y y el otro en Estados Unidos.

"No existe Orishas sin Ruzzo, sin Yotuel y sin Roldán. Menciono a los tres porque hay que ser franco, y reconocer el peso de cada uno. Pudiera hacerme el arrogante y decir: «fulano no hace falta», pero no, hermano, yo soy justo y categórico: somos los tres o ninguno", respondió al respecto.

"The Beatles no pueden anunciar un regreso solo con McCartney y Ringo, aunque Lennon y George Harrison estén muertos. En nuestro caso es peor, porque estamos vivos. Para mí es un grave error. Así de simple", sentenció.

De su nuevo disco en solitario, cuyos temas son todos compuestos por él, y que pronto verá la luz, contó que aunque es en español, pretende incluir algunos sencillos en francés (recuérdese que vive en Francia desde 1996).

"Tiene un estilo más melódico que urbano, sin menospreciar el rap, porque vengo de allí. Tendrá elementos de música cubana también, pero en su justa medida, que tribute a la canción, teniendo el concepto claro", adelantó del álbum que cataloga como un trabajo más maduro, personal, "quizás no para todo tipo de público".

Con Ruzzo, adelantó, ha grabado además algunas cosas.

De los amigos, que confiesa que con el paso de los años constata que "son muy pocos", considera que son como las parejas: "se cuidan, no se traicionan, y son incondicionales, si no se acaba la relación".

En su extensa conversación con Visti Cárdenas, publicada este viernes en la citada revista, también dejó consejos para los cubanos que se inician en el mundo musical.