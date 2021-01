Yotuel confirma que Orishas se separa: "Decidimos poner un punto y aparte"

Hay círculos que se cierran y etapas que llegan a su fin y una vez más eso es lo que le ha ocurrido a la famosa agrupación cubana Orishas formada por los cantantes Yotuel Romero, Roldán González e Hiram Riverí Medina, o simplemente Ruzzo.

Tan solo cinco años después de su regreso, el popular trío de rap y hip hop latino vuelve a decir a adiós a sus fanáticos. Así lo confirmó Yotuel durante una entrevista ofrecida al medio digital EFE, donde contó que decidieron poner un "poner un punto y aparte" para "no seguir forzando algo que ya no había".

El artista comentó que la relación entre los integrantes del grupo se había enfriado, un distanciamiento que se agudizó aún más con la difícil situación que trajo consigo la pandemia del coronavirus.

Además, expresó que cada uno de ellos tenía intereses diferentes con respecto a la música y que planeaban continuar con sus carreras como solista, algo que también afectó a que Orishas siguiese funcionado como un grupo.

No obstante, Yotuel dejó un rayo de esperanza sobre una posible vuelta del trío en un futuro, alegando que "Solo Dios sabe si Orishas volverá algún día, dentro de cinco, diez o quince años".

"Hace un tiempo que la relación con los miembros de Orishas se enfrió, entonces decidimos poner un punto y aparte, no seguir forzando algo que ya no había y poder arrepentirnos luego. Creo que la covid vino también para replantearnos muchas cosas y cada uno de nosotros quiere llevar su carrera como solista. Solo Dios sabe si Orishas volverá algún día, dentro de cinco, diez o quince años, no lo sé", expresó Yotuel a EFE.

Tras más de 10 años separados y tomando caminos diferentes, Orishas anunció su vuelta a los escenarios en 2015. La agrupación, catalogada como una de las más importantes de habla hispana de los últimos tiempos y con cinco álbumes dentro de su repertorio, regresó en diciembre de ese año con canciones cargadas de cubanía, como Isla bella, que hacían recordar los ritmos de los inicios de la banda.

Durante esta segunda etapa también presentaron varios sencillos y el álbum Gourmet, el cual fue muy bien acogido por sus seguidores y dentro del cual incluyeron éxitos como Everyday y Sastre de tu amor.

"Lo bonito de un buen reencuentro es que después de estar tanto tiempo sin ver a una persona la amistad sigue intacta", así calificó en su día Yotuel la reunión de Orishas.

Tras cerrar este nuevo capítulo en su carrera profesional, Yotuel se encuentra más que feliz por volver a retomar su carrera en solitario y plasmar su sello en sus creaciones musicales. "Estoy muy ilusionado, este tiempo me hizo pensar en mi disco nuevo y en componer música que sonaba más a Yotuel", explicó.

Fruto de esta nueva etapa nació Rebelde, su más reciente sencillo en el que el cubano comparte protagonismo con su esposa, la cantante española Beatriz Luengo, y el reguetonero español Omar Montes.

La canción fue presentada a través de un videoclip que estuvo a cargo del director Eugenio Recuenco y que actualmente supera el millón de reproducciones en el canal de YouTube de Yotuel.

