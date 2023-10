La Diosa sobre concierto cancelado en New Jersey: "Esto es una estafa"

La cancelación del concierto de La Diosa y El Chacal en New Jersey ha traído más de un problema a la cantante cubana que ha salido en las redes a decir que todo fue una estafa y exigir que se le devuelva el dinero a todos sus seguidores que compraron boletos.

La artista cubana hizo una directa en Instagram para explicar lo ocurrido con este evento que según declaró se ha cambiado de fecha dos veces y se han vendido entradas durante tres meses porque se trataba de un teatro muy grande, difícil de llenar, y que requería una gran preparación para el concierto.

“Lo que está pasando aquí es lo siguiente, esto es una estafa, les voy a explicar por qué es una estafa. Porque yo vendí este concierto por tres meses igual que el otro artista que es El Chacal y lo que sucedió fue que ellos decidieron (los promotores) cambiar en primera instancia el lugar (…) se había vendido bastante pero lo querían repleto”.

La intérprete de “Me dio la gana” explicó que ella estuvo de acuerdo con el cambio de lugar porque en el nuevo los asistentes podrían tener sus mesas, compartir, tomar, a diferencia del otro espacio que es un teatro.

“Cuando sigue pasando un mes más yo empiezo a llamar y yo veo que nadie me respondía y a mí no me daba la cara nadie (…) Cuando logré dar con ellos me dijeron que el concierto estaba cancelado, pero fue por la insistencia mía de saber lo que estaba pasando”, aseguró.

Sin embargo, aunque en ese momento le dijeron que se devolvería el dinero a las personas que compraron sus entradas, después de consultar la página de Ticketmaster vio que el concierto seguía vendiéndose: “Resulta que lo estaban vendiendo solamente con El Chacal y me sacaron a mí. Esta es la realidad, y saben por qué razón Ticketmaster no les devuelve el dinero a mis seguidores, porque ellos no le han informado a Ticketmaster que han cancelado un concierto porque no existe tal cancelación, la cancelación fue de La Diosa que es la que no va a ir”.

“Mis seguidores, los míos están escribiendo y pidiendo el dinero, pero les dicen que hay que hablar con los promotores. Pero entonces me dicen la gente de El Chacal que tampoco hay tal concierto con El Chacal. Yo estoy cansada de llamar a El Chacal pero no doy pie con bola con él”, añadió.

“Me sacaron, perfecto, a mí no me hace falta, pero el dinero de mis seguidores se tiene que pagar, no pueden arrastrar el dinero de mis seguidores para otro evento”, exigió La Diosa y a todos los que se empeñan en hacerle daño les dijo que siempre va a seguir adelante no importa los obstáculos que le pongan en el camino.