Gobierno cubano emite tibio comunicado sobre escalada del conflicto árabe-israelí

El gobierno cubano emitió un comunicado a última hora de este sábado en el que expresó “preocupación” por la escalada de violencia entre Israel y Palestina y demandó una “solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino” sobre la base de la creación de dos estados.

En una nota oficial en la que el régimen omitió la condena al ataque terrorista de Hamás, ni tampoco dejó mensaje de condolencias para las víctimas que ya ha dejado la más reciente confrontación bélica, el gobierno cubano dijo que el conflicto es “consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel”.

“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe cumplir su mandato y poner fin a la impunidad de Israel, la potencia ocupante, de la que Estados Unidos ha sido cómplice históricamente, al obstruir de manera reiterada la acción del órgano, socavando la paz, la seguridad y la estabilidad en el Oriente Medio”, destacó el comunicado.

El gobierno cubano dijo abogar por la creación de dos Estados “que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital”.

En el segmento final de su nota oficial, el gobierno cubano dijo llamar “a la paz y a la búsqueda de una solución por la vía de la negociación que evite una mayor escalada de un conflicto que ya ha costado la vida de decenas de miles de personas”.

La tibia nota oficial generó de inmediato decenas de comentarios de cubanos indignados, muchos de ellos encontrando en el texto publicado la explicación de por qué Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

"¡Qué comunicado tan infame! ¡No usen más el nombre de Cuba para justificar la barbarie, el terrorismo! Hamás ha lanzado un ataque vil y cobarde sobre el pueblo israelí. ¡No condenarlo es la confirmación que deben permanecer en la lista de patrocinadores del terrorismo!", argumentó un comentarista.

“La violación de los derechos humanos de los palestinos ¿justifican las acciones terroristas de Hamás?”; “Después no quieren estar en la lista de países patrocinadores de terrorismo”; “No condenan los actos terroristas de Hamás. Así de hipócritas son"; "Y que no 'condenen enérgicamente' al ataque brutal del grupo terrorista Hamas a Israel? Claro, si ustedes son amigos de todos los terroristas", fueron otros de los comentarios.

No obstante, no faltó tampoco quien consideró que el comunicado es “políticamente correcto y equilibrado” porque, “aunque no condena el terrorrismo desatado palestino, es una declaración que reconoce la existencia del estado de Israel, y llama a la paz y a la desescalada del conflicto".

A título persona, ni el gobernante Miguel Díaz-Canel ni el canciller Bruno Rodríguez se han pronunciado hasta el momento en sus respectivas cuentas en Twitter sobre la escalada de la violencia en el conflicto árabe-israelí.

El ministro de Exteriores sí publicaba un tweet este mismo sábado en el que apuntó que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo tiene "un efecto letal" en la economía cubana.

Quien sí se pronunció en su cuenta personal sobre el conflicto árabe-israelí fue Leticia Martínez, jefa del equipo de Comunicaciones de Díaz-Canel, quien se mostró de acuerdo con los ataques poniendo un "¡Viva Palestina Libre!", junto a una bandera de ese Estado.

Captura de Twitter/Leticia Martínez

Este sábado el mundo se despertaba con la noticia de que Hamás, organización que en octubre de 1997 fue declarada como terrorista por la entonces administración de Bill Clinton, lanzaba un brutal ataque con misiles a Israel.

De inmediato los mandatarios del mundo entero se expresaron, la mayoría condenando el ataque.