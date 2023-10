Fan de Maluma le toca sus partes íntimas en pleno show y así reacciona Papi Juancho

Apenas unos días después de que fuese viral un vídeo en el que una fan intentaba besar a Maluma a la fuerza, el cantante colombiano de 29 años volvió a ser víctima de un comportamiento inapropiado de otra fan que le tocó sus partes íntimas.

Papi Juancho se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour Don Juan. Y al final de cada show, el intérprete de "Felices los cuatro" saluda a los asistentes caminando cerca de sus fans rodeado de un equipo de seguridad. Ante la ilusión de tenerle cerca, muchos de los que están en primera fila sacan sus móviles para grabarle o estiran sus manos con la esperanza de tocar a Maluma, que se para para sacarse fotos y va saludando a muchos de ellos.

Sin embargo, en uno de sus últimos conciertos, una de esas manos fue directamente a la zona de su entrepierna. Un desagradable momento al que Maluma hizo frente en el momento.

En las imágenes del polémico momento, que están circulando en todas las redes sociales, podemos ver como Maluma se aparta al notar la mano y le dice algo, seguramente algún reproche, a la seguidora para después avanzar con sonrisa pero de incredulidad y aparentemente sin tantas ganas de seguir saludando a más fans por el desagradable situación que tuvo qur vivir.

Este vídeo ha provocado un sinfín de reacciones y la mayoría en defensa de Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma, recordando que este tipo de actitudes y comportamientos no son tolerables y que deberían ser denunciables por el artista.

Además, muchos se preguntaron que pasaría si hubiera sido al revés y fuese el artista el que hubiera intentado tocar a una fan indebidamente.

"Abuso, acoso y violencia sexual en todo su esplendor. Nada más que agregar", "¡Acoso y falta de respeto! Mira la jugadora española todo lo que aconteció por un “piquito” es exactamente o peor en este caso", "¡¡¡Eso es acoso!!! ¡Qué falta de respeto! ¡Pero si él le hubiera echo eso a ella seguro lo demanda!", "Pero si fuera Maluma ya tendría denuncia y las redes desbordadas", "Se pasan, después dicen que los groseros son ellos", "Eso es una total falta de respeto, nadie tiene el derecho de hacer eso, no importa si es artista o no. Ser artista, no te hace un objeto" o "Deberían los fanáticos respetar en todos los sentidos a los artistas, ese tipo de actos no son apropiados", son algunos de los comentarios que se leen al respecto.