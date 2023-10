Chocolate anuncia que se retira de la música

El reguetonero cubano Yosvanis Arismin Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico Chocolate MC, anunció en sus redes que se retira de la música.

En una publicación en su cuenta de Instagram con el nombre de usuario lajuntapodcastoficial, el cantante dirigió un mensaje a sus seguidores "con mucha tristeza en el alma y dolor".

"Por esta vía les informo que por problemas de salud mental y otros decido retirarme del mundo de la música y el espectáculo", dijo.

Captura de Instagram / lajuntapodcastoficial

"Hasta hoy he tratado de dar lo mejor de mí, con mis defectos y virtudes. He pasado por mil cosas y todas he vencido, pero debemos entender que hasta el hierro se rompe", concluyó.

En otra publicación que ya no aparece en sus redes, el llamado Rey de los Reparteros señaló que tras grabar su último CD, cumplirá con sus compromisos pendientes.

"Por lo demás, espero que mis fans siempre me lleven en sus corazones y mis haters descansen, pues desde el día de hoy la carrera de Chocolate MC terminó", expresó.

Esta semana circularon por Internet varios audios suyos dirigidos supuestamente a su pareja, en los que se le escuchaba reprocharle anegado en llanto.

La grabación suscitó asombro en sus admiradores, pues hace solo algo más de un mes el reguetonero enseñó en sus redes su nuevo hogar, en un video en el que aparecía también La Bebesita, lo que dio a indicar que ambos vivirían juntos en esa casa.

En julio, Chocolate MC le propuso matrimonio a su novia tras confesar públicamente sus sentimientos hacia ella.

"Me quiero casar contigo y acepto públicamente mi amor. Te amo mucho, mucho, mucho, mi reina", escribió.