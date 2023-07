Chocolate le propone matrimonio a La Bebesita MC: "Acepto públicamente mi amor"

El reguetonero cubano Yosvanis Arismin Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico Chocolate MC, le propuso matrimonio a su novia, la joven que se hace llamar La Bebesita MC.

El cantante confesó públicamente sus sentimientos hacia su chica en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Me quiero casar contigo y acepto públicamente mi amor. Te amo mucho, mucho, mucho, mi reina", escribió.

Ni corta ni perezosa, La Bebesita aceptó su propuesta.

"Mi rey, gracias por llegar a mi vida, por nunca dejarme sola y sí, acepto casarme contigo. Eres lo más lindo que me ha podido pasar, te amo mucho", contestó.

Esta pedida de matrimonio se produce pocas después de Chocolate dejara entrever que su relación con La Bebesita había llegado a su fin.

Tras el concierto en Hialeah al que lo invitó Lenier Mesa, el Rey de los Reparteros compartió una reflexión en la que mostraba su tristeza y decepción.

"Mi hermano Lenier me vio llorar y me dijo: 'No llores más, siempre que pasa lo mismo sucede igual, que se vayan todas, tú no estás solo, en fin, todas son iguales y vienen a lo mismo. Ven, te llevaré a caminar por las estrellas'", se leía en la publicación de Chocolate.

En mayo, tras cinco meses juntos, el reguetonero y La Bebesita estaban pasando por su mejor momento como pareja y hasta las redes fueron testigo de sus momentos más románticos.

Incluso tras ser encarcelado en Tampa a inicios de junio, ella fue una de las que mantuvo a sus seguidores al tanto de su caso y lo defendió públicamente.