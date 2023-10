Imaray Ulloa sorprende con nuevo look: "Ahora soy la chica copper"

"Esto de ser chica cooper como que me está gustando mucho", dijo hace unas horas Imaray Ulloa al mostrar su nuevo look a través de las stories de su cuenta en Instagram.

En su muro luego compartió una foto, luciendo su nuevo color de pelo cobrizo cercano al pelirrojo, mientras posa sensual y atrevida sobre una cama.

"Ahora soy la chica copper", recalcó al compartir la sexy estampa que provocó cientos de mensajes de sus fans, unos que unos adoran su nuevo tono de pelo y otros que consideran que no le favorece.

"Sorry pero tu color de cabello es el negro, lucías preciosa y este tono te opaca"; "No... ese look no... Eres más linda con el cabello negro"; "Luces más fina y bonita de trigueña, con cariño te lo digo, ya no te pareces a Imaray"; "Yo te sigo y me encantas, pero te luce el pelo negro mucho mejor"; "No no no... Prefiero pelo negro o con mechas doradas.. Ese no...", "Ese color de cabello se te ve muy mal te ves mayor", opinaron los más críticos.

La mayoría, en cambio, celebró el cambio y opinó que cualquier look o estilo le sienta de maravilla.

Imaray Ulloa se pasa al "copper hair"

"Te hace ver más joven, de 23 años jajaja"; "Wow.. qué linda.. con el pelo de Chucky!!"; "Te luce ese color de cabello"; "No hay forma, que no seas súper linda"; "Todos los estilos te quedan súper, la tóxica de Miami bendiciones"; "La más hermoso que verán hoy"; "Te queda muy bien", "Duraka con ese pelo!"; "Wao diferente y linda"; "Increíble la evolución divina de esta mujer está hecha una maravilla hermosa"; "Te ves aun más hermosa con tu nuevo look"; "Cambias y cambias y cambias pero siempre súper bella"; "Todos los colores de pelo te quedan muy bonitos. Seguirás siendo Imaray", la elogiaron otros en los comentarios al post, que a nueve horas de compartido ya había provocado más de 23 mil likes y 440 comentarios.

Hace unos días, la actriz e influencer cubana se ganó también una lluvia de elogios al compartir una foto posando en bikini desde la cama. El post, compartido hace tan solo una semana, rebasa en la actualidad los mil comentarios y los 85 mil likes.

“Me voy a dormir cualquier chisme me despiertan”, escribió junto a la estampa que ha encantado a sus followers.