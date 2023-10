VIRAL: Manuel Turizo estalla contra sus fans en pleno show por no guardar sus celulares

Manuel Turizo vivió un momento de tensión en uno de sus últimos conciertos al pedirle a su público que guardasen sus dispositivos móviles para disfrutar de su show. Sin embargo, la reacción de los asistentes no fue la que esperaba el cantante colombiano, que visiblemente molestó reprochó a los allí presentes que no le hicieran caso y se marchó de la tarima.

Este momento del intérprete de "Copa vacía" o "La Bachata" se ha viralizado en las redes sociales, donde el vídeo de lo ocurrido en el concierto está circulando por todas partes provocando un sinfín de reacciones entre los cibernautas, cuya opinión está dividida.

En el vídeo viral se puede ver a Manuel Turizo pidiendo que la gente guardase sus dispositivos móviles.

"Guarden esos celulares y disfruten. Guarda, guarda, guarda, cantamos si guardan sino no cantamos y me voy ya de aquí", amenazó el artista, visiblemente enfadado. Pero la reacción de su público fue mantener sus teléfonos grabando y finalmente le vemos dejar el micrófono en el suelo y salir del escenario.

Aunque no se sabe si el cantante colombiano regresó al escenario, este vídeo viral ha desatado una avalancha de comentarios a favor y en contra. Hay muchos que criticaron al artista por hacer peticiones al público que pagó su entrada y otros que aplaudieron su intención para que la gente disfrutase de su concierto sin estar pendientes de las pantallas.

Por ahora, el artista no se ha pronunciado sobre este polémico momento, pero en su último post en Instagram hay internautas que acudieron para comentar sobre lo sucedido.

"Que pesar tan bonito pero tan agrandado, dándole órdenes a la gente en un concierto. La gente le da de comer querido y le paga para verlo y escucharlo no para que les des órdenes de guardar el celular, sugerir es una cosa y mandar es otra. No eres el papá de los asistentes", le dijo un seguidor.

"Ni que fueras Beyoncé, payaso", "La gente paga para ver tus conciertos, no recibir órdenes. ¿Te enoja que saquen celulares para grabarte? No entiendes que se alegran verte, deberías tener más ética" o "Me parece bien lo que has hecho, no conozco tu música pero la gente esta demasiado idiotizada con los móviles, van a los conciertos solo a hacer morritos y presumir. No a disfrutar de los artistas, ojalá otros artistas sigan este ejemplo", son otros mensajes que le dejaron.

Y tú, ¿qué opinas?