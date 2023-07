Abuchean a Piqué a gritos de Shakira y este responde: "Soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie"

Este fin de semana fue la final de la Kings League, la liga de fútbol de Gerard Piqué, un evento en el que el español tuvo que soportar en más de una oportunidad que lo abuchearan a gritos de Shakira.

El primer mal momento llegó con la actuación en vivo de Manuel Turizo, encargado de la apertura del torneo, quien comenzó cantando nada más y nada menos que su último hit junto a Shakira “Copa vacía”, y si bien la colombiana no estuvo presente, su voz retumbó en el estadio porque el cantante respetó cada una de sus estrofas en el tema.

Piqué decidió no presenciar este momento pero cuando le tocó tomar el micrófono para dirigirse a los presentes tuvo que esperar a que terminaran de gritarle a coro el nombre de su ex para poder hablar.

Sin embargo, esto no fue lo peor que le tocó, en la fiesta de celebración posterior en una discoteca nuevamente lo recibieron a gritos de Shakira y esta vez el ex jugador del Barca no se contuvo y respondió: "Yo por lo menos soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas porque no sois nadie".

Para colmo de males el ex jugador español Iker Casillas, le puso la tapa al pomo cuando en plena fiesta pidió al Dj que pusiera la canción de la colombiana para el Mundial de Sudáfrica 2010, “Waka Waka”, que marcó el inicio de la relación de ambos.

Todo parece indicar que Gerard Piqué no podrá quitarse de encima las alusiones a Shakira por un buen tiempo, aunque el estar en el punto de mira del público también tiene sus beneficios.