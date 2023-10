Diplomático cubano se reunió con representante de Hamás en febrero

Un diplomático cubano se reunió en febrero pasado con un representante de la agrupación terrorista Hamás, autora de los recientes ataques a Israel.

"Hace unos meses el jefe de la Misión de #Cuba en el Líbano, Jorge León, reiteraba el apoyo del régimen cubano a Hamás, en compañía de Ahmed Abdel-Hadi, uno de los líderes de este grupo terrorista", aseguró en Twitter el Féliz Llerena, embajador Juvenil de Cuba ante la organización Youth and Democracy in the Americas.

El joven, que acusa al régimen de la isla de ser un patrocinador del terrorismo internacional, publicó imágenes del encuentro, que tuvo lugar en la sede diplomática cubana en Líbano.

León se reunió con el representante del Movimiento de la Resistencia Islámica, Hamas, Ahmed Abdel-Hadi, quien en el encuentro condenó una masacre israelí que por esas fechas afectó la ciudad de Nablus, donde murieron 11 civiles y hubo decenas de heridos, según su relato, publicado por el gobierno cubano a través de su página del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El pasado sábado Hamás, el mayor de los grupos islamistas armados del territorio palestino, y que controla la Franja de Gaza, lanzó el sábado uno de los mayores ataques contra Israel en décadas; mató a cientos de personas, secuestró a soldados y civiles y llevó a Israel a declarar la guerra.

En respuesta, Israel intensificó sus ataques a la Franja de Gaza, donde viven poco más de dos millones de personas.

En ese contexto el gobierno cubano emitió un tibio comunicado a última hora del sábado en el que expresó "preocupación" por la escalada de violencia entre Israel y Palestina y demandó una “solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino” sobre la base de la creación de dos estados.

En una nota oficial en la que el régimen omitió la condena al ataque terrorista de Hamás, ni tampoco dejó mensaje de condolencias para las víctimas que ya ha dejado la confrontación bélica, el gobierno cubano dijo que el conflicto era "consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel".

Estados Unidos afirma que la isla no coopera plenamente en la lucha contra el terrorismo.