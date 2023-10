Bad Bunny se la deja caer a J Balvin en "Thunder y Lightning", canción de su nuevo álbum "NSLQVAPM"

Bad Bunny está de estreno con su nuevo álbum. Nadie sabe lo que va a pasar mañana acaba de salir a la luz este 13 de octubre bajo mucha expectación por parte de sus seguidores que esperaban un disco de trap por parte del artista puertorriqueño, que además de complacer a sus fans con varias canciones en este género musical, también sorprendió con la mención que hace de J Balvin.

En el tema "Thunder y Lightning" en el que comparte créditos con Eladio Carrión, Bad Bunny acaba con una pulla para el cantante colombiano J Balvin, con el que ha colaborado en diferentes temas y con el que tiene incluso un álbum, Oasis.

"Ustedes me han visto con los mismo mientras ustedes son amigo de todo el mundo como Balvin", dice el Conejo Malo al final de la canción. Un verso que ha hecho reaccionar a cientos de usuarios, que se han sorprendido por este verso al que fue su colega musical durante una temporada.

Además de la sorpresa que ha generado este verso por las múltiples colaboraciones que tienen Bad Bunny y J Balvin, otros le reprocharon al Conejo Malo esta pulla precisamente por la aparente amistad que compartían.

Incluso algunos recordaron una entrevista en la que Bad Bunny habla de la gran oportunidad que fue trabajar con el colombiano y reveló que se emocionó hasta las lágrimas la primera vez que grabaron juntos.

Ahora, su relación parece deteriorada y algunos lamentan que no habrá un Oasis 2. Aunque cabe recordar que no es la primera vez que Bad Bunny ya se la dejó caer a J Balvin al decir que él no habría nominado su canción "Agua" a los Latin Grammy.

Aquí te dejamos más reacciones que se leen en X (antes Twitter) a este verso: