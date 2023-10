Régimen cubano impide salida del país a contribuyente con deuda de nueve millones de pesos en impuestos

El régimen cubano impidió la salida del país a un contribuyente que adeudaba nueve millones de pesos en impuestos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Así trascendió en un artículo del periódico oficialista Escambray que este sábado defendía la legalidad de la medida que prohíbe la salida del país a los contribuyentes con deudas con el fisco.

Bajo el título de “Contribuyentes regulados: así de simple y complejo”, el periodista Enrique Ojito expuso el caso de un espirituano con una deuda de nueve millones de pesos para explicar el funcionamiento de las normas y limpiar la imagen de unas autoridades a las que la opinión pública acusa de “arbitrariedad”.

En ese sentido, Ojito salió en defensa del convenio de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del ministerio del Interior (MININT) con la ONAT para prohibir salir al extranjero a los contribuyentes deudores, hasta tanto no liquiden sus adeudos con el Estado.

A finales de septiembre, la jefa del departamento de cobranza de la Dirección de Recaudación de la ONAT, Yudith Navarro Ricardo, explicó en la web de la institución que, tras suscribir dicho convenio en 2022, se decidió regular a los contribuyentes personas naturales con deudas "significativas".

Según la directiva, la medida consiste en la prohibición de salir a los deudores que pretenden viajar, o emitir el aviso de entrada para aquellos que lo hicieron antes de que les fuera determinada la deuda y notificada la regulación. Desde que comenzó a aplicarse la medida se han regulado alrededor de 600 contribuyentes.

En cuanto al monto de la deuda por la cual a la persona se le priva de su derecho a salir al exterior, Navarro Ricardo precisó que puede variar en dependencia del acuerdo que se concrete entre la ONAT y la DIIE.

La noticia del convenio de la DIIE con la ONAT generó mucha polémica en redes sociales y medios independientes. Este sábado, Ojito salió a corregir el “desbarre mediático de quienes echan candela por la boca” y “han formado tan escandaloso chancleteo”.

Invocando el Artículo 440 dela Ley No.113 del Sistema Tributario, que faculta a la ONAT a imponer sanciones a los contribuyentes que no cumplen con el pago de sus tributos, y el Artículo 94 del Decreto No. 308 (Reglamento de las normas generales y de los procedimientos tributarios), el laureado comunicador oficialista concluyó que “para no verse sometido a ese quebradero de cabeza, o sea, para no ser regulado, el contribuyente únicamente debe cumplir, al pie de la letra, con sus responsabilidades fiscales”.

“Nadie piense que los deudores se desayunan con la noticia de que están regulados a la hora de comprar el boleto para viajar o en la ventanilla de chequeo en el aeropuerto”, presumió Ojito. “En la resolución de determinación de la deuda, entregada al contribuyente, consta la advertencia de la posible regulación, si no cumple con sus deberes fiscales”, zanjó.

En Sancti Spíritus, el director provincial de la ONAT, Roberto Gutiérrez Medina, “afirmó que dos contribuyentes del territorio han recibido el aviso de no entrada al país debido a sus deudas con el fisco”.

A otros 16 deudores se les prohibió la salida de Cuba por su similar causa, explicó el directivo. Uno de estos “regulados”, señaló Gutiérrez Medina, es un ciudadano que debe 9 millones de pesos a la ONAT, de los cuales ya saldó 4 millones.

“Por tanto, no estamos hablando de tres quilos”, precisó Ojito, apologeta de la labor normativa del régimen cubano y divulgador de las sanciones pecuniarias y no pecuniarias entre “confundidos” y “odiadores”.

En el énfasis puesto en la bondad de la medida, Ojito se hermana con el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, quien a finales de julio se declaraba partidario de decomisos y confiscaciones de mercancías y propiedades como la forma más eficiente para darle donde "más le duele" a los presuntos infractores de la leyes.

"Caballero, la sanción que más le duele a la gente aquí es que le quiten las cosas, más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad tal por violar la ley, porque aquí hay que respetar las leyes de este país. Este es un país de Derecho, si tienes una licencia te quito la licencia, y si sigues violando las leyes, vas a los tribunales", propuso Lazo ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.