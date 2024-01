Seguridad del Estado amenaza a Amelia Calzadilla con prohibirle la entrada a Cuba

La joven activista Amelia Calzadilla denunció las amenazas supuestamente recibidas por parte del régimen cubano, informándole de la decisión de prohibirle la entrada al país como consecuencia de su ejercicio a la libre expresión a través de sus redes sociales.

En una reciente transmisión, la joven relató las intimidaciones sufridas por parte de la Seguridad del Estado del régimen cubano, tras las muestras de apoyo hechas por Calzadilla a un colectivo de mujeres que le propuso su inclusión en un grupo de WhatsApp para compartir sus preocupaciones como madres y ciudadanas cubanas.

Apenas 24 horas después de haber expresado en sus redes su apoyo a esta iniciativa de mujeres de la sociedad civil cubana, el aparato represor del régimen se activó para presionar a Calzadilla y amenazarle con el destierro si seguía ejerciendo sus derechos y su activismo.

“No habían pasado 24 horas de ese audio mío y el mayor que me daba seguimiento en Cuba me estaba escribiendo por mi WhatsApp anterior [no el actual con número de España] para hacerme saber cubano de manera muy informal que yo tenía prohibida la entrada a Cuba”, dijo Calzadilla.

La joven afirmó no haber contestado al oficial del Ministerio del Interior (MININT), pero aprovechó su directa para enviarle su respuesta. “Usted y yo no somos amiguitos. Yo no tengo que responderle un WhatsApp. No hay una ley en Cuba que me obligue a responderle sus mensajes”.

Ante el silencio de Calzadilla, el “mayor” de la Seguridad del Estado le escribió al WhatsApp de su esposo para decirle que, tanto a ella como a él, no se les permitiría entrar en territorio cubano.

“Yo salí con mis antecedentes penales limpios. Yo no tengo con Cuba ninguna causa pendiente. Existe un mecanismo oficial a través del consulado de Cuba en este país [España], donde usted me envía una notificación de las razones por las cuales yo ya no puedo entrar más al país”, le dijo Calzadilla al represor, invitándole a hacer su desagradable trabajo acorde a la legalidad.

Calificando al oficial del MININT como un “peón” al servicio de “un mecanismo superior”, la joven se preguntó qué fundamento legal del régimen hace que “un ciudadano cubano que no está de acuerdo con el sistema de gobierno no pueda regresar a su país”.

“Entonces, usted me comunica de manera oficial por qué yo no puedo entrar; ni mi esposo, porque la arbitrariedad no se limita a la sanción que me quieren imponer a mí. Pero también háganme saber cómo mis tres hijos, que son menores de edad y ciudadanos cubanos, con su familia en Cuba, ¿cómo ellos pueden retornar? Porque aquí ellos solo nos tienen a mi esposo y a mí. ¿Cómo van a ir a Cuba?”, preguntó, subrayando la violación de los derechos de los menores que comete el régimen.

Confesando su hartazgo con la represión del régimen, Calzadilla dijo sentir “asco por esa Cuba donde ustedes le han quitado los sueños a las personas”.

“Yo esa Cuba la detesto. Pero es mi derecho [volver], porque yo soy ciudadana cubana. Es mi derecho, el derecho de mi esposo y el derecho de mis tres hijos. De regresar. Ah, y el derecho también del padre de mis hijas, que está en Cuba, de poder verlas y estar con ellas”, añadió.

Indignada por las amenazas del oficial de la Seguridad del Estado, la joven le llamó “cobarde” y lo emplazó a defender en las redes sociales sus argumentos para violar los derechos de ella y sus familiares.

“Yo no tengo la intención de pasar a los libros de historia de mi país. Pero usted sí va a pasar. Pero como Hitler, por ser un opresor, por servir de mecanismo para oprimir a las personas, para robarle su derecho a soñar, para robarle su derecho a existir con dignidad, con decoro… para que no se maten por un pan. Eso es usted, eso es lo que usted representa”, le espetó.

Víctima de una nueva maniobra represiva sobre ella, Calzadilla –quien se exilió recientemente en España junto a su esposo e hijos- exigió explicaciones sobre la nueva arbitrariedad de prohibirle la entrada a Cuba, y aseguró que ese comportamiento de los represores del régimen cubano no hace sino confirmarle la necesidad tener más presencia en las redes sociales para seguir denunciando las injusticias de la dictadura.