Piden visa humanitaria para niña cubana ingresada en estado crítico

La activista cubana Diasniurka Salcedo pidió ayuda para conseguir una visa humanitaria a la niña Ashley Manuela Echaide Mesa, pues el sistemas de salud pública en Cuba no tiene solución para el caso de la pequeña que está ingresada en estado crítico.

"Es una de las niñas que hemos estado pidiendo visa humanitaria. Necesita un trasplante pero la potencia médica no hace trasplantes hepáticos. Por favor, ruego, imploro, suplico ayuda. Se encuentra en terapia intensiva, por favor", dijo Diasniurka notablemente conmovida.

La activista explicó que Yanirys Mesa, la madre de la niña, está viviendo una situación desesperante porque es su única hija.

"Yo puedo ser su donante, somos del mismo grupo sanguíneo, pero no tenemos forma de salir de Cuba para lograr hacer esta cirugía. No quiero ayuda económica, solo pido que me ayuden a salvar a mi niña con una visa humanitaria", dijo Yanirys Mesa en un video compartido en sus redes sociales.

Ashley Manuela Echaide Mesa está ingresada

Esta madre está desesperes con su única nena en terapia. Ashley Manuela Echaide Mesa, necesita una endoscopia y llegar a las várices esofágicas para poner CLIP para detener el sangrado. ¡Nada de esto hacen! Por favor, pido ayuda, es una vida más que se está apagando", comentó Diasniurka.

Desde abril Yanirys Mesa está pidiendo ayuda en las redes sociales, para conseguir una visa humanitaria, hacia cualquier país donde los médicos le puedan hacer el trasplante hepático a su niña y le salven la vida. Sin embargo, hasta el momento no lo ha conseguido y su pequeña cada vez está más débil.

El régimen cubano presume en los medios de comunicación y en los escenarios políticos internacionales, de ser una potencia médica, pero desde hace años no lo son.

Cuba vive una estampida de profesionales de la salud, emigrando a otros países y a otros sectores de trabajo en la isla porque no cuentan con las condiciones imprescindibles para dar los servicios médicos y prefieren renunciar a su carreras profesionales.

Además, no hay insumos médicos, ni fármacos, ni tecnología moderna en el tratamiento de las enfermedades en Cuba. Cada vez se conocen más enfermos que quedan sin solución, porque el país no tiene recursos suficientes para atenderlos. Estos casos duelen siempre, pero especialmente cuando se trata de niños.