Madre cubana pide visa humanitaria para su hija de un año que necesita trasplante de hígado

Una madre cubana está pidiendo una visa humanitaria para su hija de un año y medio de nacida, que necesita con urgencia un trasplante de hígado.

La pequeña Fabiana de la Caridad Martínez Isaac fue operada a los cinco meses por una atresia (cierre o estrechamiento) de las vías biliares, enfermedad que desgraciadamente le fue descubierta bastante tarde, indica un mensaje de la madre de la niña, Danuvia Isaac, que fue compartido por la internauta Dayli Candelario en el grupo de Facebook "Revolico en el Cotorro".

"Esta operación se realizó con el objetivo de alargar la espera del trasplante y mejorar su calidad de vida, pero ella no ha tenido el resultado que se esperaba, ya que se descompensa constantemente, por ende, casi siempre está ingresada y hay que transfundirla", explica la nota.

Captura de Facebook / Revolico en el Cotorro / Dayli Candelario

Según el mensaje, la bebé ya tiene quien le done el hígado, su propia mamá, pero no se ha podido realizar la operación porque no hay suficiente personal médico ni recursos en los hospitales cubanos.

"Cada día se deteriora más mi niña. En estos momentos ya tiene cuatro meses sin sus medicamentos por la situación que existe en el país", denunció.

Captura de Facebook / Danuvia Isaac

La mujer pidió apoyo a quienes quieran y puedan ayudar a la menor a viajar para recibir una mejor atención médica.

"Como padres desesperados les pedimos ayuda para mi niña, Fabiana de la Caridad Martínez Isaac, que necesita una oportunidad de vida", concluyó.

Otra madre cubana está en la misma situación con su hija de apenas unos meses de vida, quien necesita viajar a otro país para que le realicen un trasplante de hígado.

"Ashley Manuela Echaide Mesa fue operada a los tres meses de edad en Cuba de atresia de vías biliares, ahora necesita un trasplante, y debido a la falta de recursos y capacidad del gobierno de Cuba no se puede llevar a cabo", denunció en abril su madre, Yanirys Mesa.

Captura de Facebook / Yanirys Mesa

Según Yanirys, su bebé se encuentra en una situación crítica, su hígado está fallando y necesita el trasplante con urgencia. Y aunque ella puede ser la donante, en Cuba no hay posibilidades de realizar la intervención, y el gobierno tampoco acepta ayuda del exterior para el procedimiento. Así se lo comunicaron a ella las autoridades de salud.

"La vida de mi niña peligra, su calidad de vida empeora ya ha tenido sangrados digestivos, cuadros de colangitis e ictericia en la piel y sus ojos", precisó en su cuenta de Facebook.