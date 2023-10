Asesinan a joven de 18 años en La Habana

Un joven cubano de 18 años identificado como Brayan Califa murió asesinado la noche del viernes en La Habana, denunciaron amigos y familiares.

"Qué puedo decir, Brayan Califa, no tengo palabras para expresar lo que siento. Me llaman y me dan la noticia, y no lo creo; pienso que todo es un juego. No sé ni qué decir, no suelo publicar nada de estas cosas por aquí, pero es que tú fuiste alguien especial en mi vida, y siempre te voy a recordar. EPD, VUELA ALTO, MI MENOR. Nunca se me van a olvidar las palabras que me dijiste antier", publicó en Facebook la internauta Lisse Chavez.

Otra amiga del joven identificada en la red social como Jennifer Vigil Aldama expresó que el dolor es "inmensamente brutal", y recordó que Califa era "mi hermano, mi mitad, mi tanque, mi sangre" y que le arrebataron la vida con "solo 18 añitos".

Publicación en Facebook

"Recuerdo todo lo que vivimos de niños y cuántas lágrimas soltamos juntos. Lo compartíamos todo: alegría, tristeza, llantos, risas. La vida no me dio hermanos, pero tú eras más que mi hermano. Éramos uno. Mi vida entera derribada en una noche, en una llamada. Te amo y te amaré por siempre, mi chiquito, la luz de mis ojos", subrayó en un emotivo post.

No han trascendido las circunstancias de la muerte.

Decenas de cubanos reaccionaron a la noticia y lamentaron la imparable ola de violencia que desangra a la sociedad cubana.

Publicación en Facebook

Recientemente trascendió que un asesinato entre abakuás cubanos había conmocionado la comunidad religiosa en La Habana, donde los miembros de esta comunidad hacen un llamado a no faltar a los reglamentos.

La víctima, identificada como Adrián Labrador y conocido como Macaruchi, habría sido asesinado por un hermano de la religión.

También falleció el joven cubano de 19 años Yasiel Bicet, tras varios días reportado de crítico a consecuencia de una puñalada.

De igual modo el joven cubano Yelian Rafael Díaz Flores, muerto a puñaladas en Ciego de Ávila el pasado 29 de septiembre, fue asesinado por otro joven tras una discusión.

Todos estos crímenes se inscriben en la creciente ola de violencia que sacude Cuba.