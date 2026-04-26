Activista de 'Fuera de la Caja Cuba' deja mensaje tras "entrevista" de la Seguridad del Estado a su madre

Karel Daniel Hernández Bosques, integrante del colectivo juvenil 'Fuera de la Caja Cuba', publicó un video en redes sociales para denunciar que la Seguridad del Estado citó a su madre con el objetivo de amenazar al grupo con prisión si continúan produciendo contenido crítico al régimen.

"Ayer citaron a mi mamá para hacerle saber de que si seguimos haciendo videos vamos a ir presos. Y, al parecer, aquí es ilegal no ser comunista. Pero tranquilos que seguiremos haciendo videos", declaró Karel Daniel en el video.

Según relató, Yusleidy Bosques fue convocada este sábado a la Unidad de la PNR del Cerro, en La Habana. El colectivo publicó la cédula oficial de citación como prueba, en la que consta que Yusleidy fue convocada "con el propósito de ser entrevistada".

"Me complace saber que los cubanos estamos cada vez más unidos. Incluso los que fueron en bicicleta, fueron como en una especie de caravana. Juntos y cada vez somos más", dijo el joven refiriéndose al apoyo de un grupo de personas que les acompañó a la "entrevista".

La citación a la madre de Karel Daniel es el episodio más reciente de una campaña de represión sistemática contra el colectivo que se extiende desde febrero de 2026.

'Fuera de la Caja Cuba' fue fundado a inicios de enero de ese año en el Cerro, La Habana, por cuatro jóvenes de alrededor de veinte años que usan arte, teatro y redes sociales para desafiar el adoctrinamiento estatal, identificándose con gorras rojas con el lema "Make Cuba Great Again".

Las represalias han escalado de forma progresiva. En febrero, agentes visitaron domicilios de integrantes del colectivo y se presentaron ante la abuela de uno de ellos haciéndose pasar por amigos.

El 10 de marzo, dos agentes del ministerio del Interior (MININT) interceptaron al padre de la integrante Amanda Beatriz Andrés Navarro en su centro de trabajo para amenazarlo con que los jóvenes irían presos.

El 18 de marzo, la Seguridad del Estado volvió a intimidar a familiares del colectivo visitando la vivienda de la madre de Karel Daniel y la del padre de otra integrante.

En marzo, ETECSA inhabilitó los teléfonos de todos los integrantes como represalia por su apoyo público a la influencer Anna Bensi. En abril, hackearon simultáneamente sus cuentas de WhatsApp en lo que el colectivo describió como una ofensiva coordinada contra su presencia digital.

La represión contra 'Fuera de la Caja Cuba' se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento a activistas y creadores de contenido críticos.

El colectivo El4tico, con quien comparte afinidad, sufrió la detención de sus integrantes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez el 6 de febrero en Holguín.

Tras 72 días en prisión sin fecha de juicio, Medina se ha negado a grabar el video de arrepentimiento que le exige la Seguridad del Estado, y Zayas Pérez envió una carta desde prisión afirmando que "nos llevan al calabozo por decir la verdad"

Por su parte, Anna Bensi y su madre permanecen en reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo, imputadas con penas de dos a cinco años. Amnistía Internacional documentó estos casos en abril de 2026 y exigió a las autoridades cubanas el cese de la represión.

Karel Daniel cerró su mensaje con una advertencia directa al régimen: "Ya los cubanos estamos cansados de que usen a las madres para meterle miedo a los hijos. Ya los cubanos estamos cansados de ustedes. Váyanse. Queremos vivir en paz. Patria y Vida".