Jóvenes cubanos reparan un balón de fútbol con huevo: "Le estamos haciendo una cirugía"

Un video publicado en Instagram por el creador de contenido cubano Yoe Villares Fernández muestra a un grupo de jóvenes en un patio urbano de Cuba intentando reparar un balón de fútbol viejo con una jeringuilla y clara de huevo cruda, en una escena que resume con crudeza la precariedad que vive el deporte en la Isla.

El clip, titulado "El experimento del balón de futbol", data del mes de marzo y acumula 467 mil visualizaciones.

En él se ve a varios jóvenes: uno sostiene el balón deteriorado mientras otro introduce la clara de huevo con una jeringa de inflado, entre bromas y risas del grupo.

"La gente pensará que es mentira, le estamos haciendo una cirugía al balón", dijo Yoe.

"De p... lo que estamos pasando aquí. Ni balón de fútbol. Eso es culpa mía que vine de Estados Unidos y no traje pelota", agregó, en alusión a su vuelta al país en diciembre pasado.

En aquel momento, el joven protagonizó una polémica al anunciar su regreso voluntario a Cuba desde Estados Unidos, alegando que en ese país los migrantes son tratados "como criminales"; y aunque admitió que en la Isla "hay hambre" y "necesidades", afirmó que era feliz al estar con su familia.

¿Balón con huevo?

El llamado "truco del huevo" consiste en inyectar clara de huevo cruda dentro del balón pinchado para que la proteína forme una membrana interna que selle la fuga. Puede funcionar en fugas pequeñas y durar semanas, pero no es una solución permanente ni profesional.

Se trata de un sacrificio, pues la escasez y el alto costo de los huevos en Cuba lo ha convertido en un alimento al que solo pueden acceder los más privilegiados.

Aun así, es la única alternativa accesible para quienes no pueden adquirir parches ni balones nuevos. Y es que comprar un balón de fútbol nuevo en Cuba es un lujo inalcanzable para la mayoría. Cuesta más de 20 USD en grupos de ventas en redes sociales, en un país donde el salario promedio ronda los 6,930 pesos cubanos mensuales, unos 13 dólares al tipo de cambio informal.

Ni fútbol ni nada

La escena no es una anécdota aislada, sino el síntoma de una crisis deportiva estructural agravada por los apagones y la escasez que el régimen cubano ha sido incapaz de resolver.

La Federación Cubana de Fútbol solo importó 1,200 balones para todo el país en 2024-2025, cuando la necesidad estimada es de 5,000 para ligas nacionales y juveniles, por falta de divisas.

El deterioro de las instalaciones deportivas es igualmente alarmante. Más del 50 % de las instalaciones deportivas cubanas están en malas condiciones constructivas.

El Estadio Juan Abrantes de la Universidad de La Habana fue documentado en marzo con gradas agrietadas, maleza y su piscina convertida en basurero. Entrenadores como Reniel Bonora, director del equipo sub-20, llegaron a fundar fábricas improvisadas para producir tacos y balones artesanales ante la falta total de suministros importados.

"Mi deporte: sobrevivir", escribieron irónicamente usuarios cubanos en redes sociales, cuando el sitio oficialista Cubadebate pidió a sus lectores que enviaran una foto practicando su deporte favorito, y acompañó el mensaje precisamente con la foto de niños jugando fútbol en la calle.