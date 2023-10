Limay Blanco no quiere que le digan filántropo: "Me suena a criador de palomas"

El humorista cubano Limay Blanco aseguró que no le gusta, ni un poco, el término "filántropo", palabra que utilizan muchos periodistas, influencers y seguidores para referirse a él.

"Hace rato yo quería hablar de esto. ¡Qué mal me cae la palabra esa! No sé por qué, pero cada vez que alguien escribe 'el filántropo Limay Blanco'... ¡Ñooo asere!", dijo mostrando su desacuerdo.

Explicó que la sonoridad de la palabra le molesta, porque le trae recuerdos de cosas que nada tienen que ver con el significado del término.

"Eso me suena a criador de palomas, de tomeguines, a físico... No sé. Díganme otra cosa, por ejemplo 'Limay Blanco el pedigüeño', mira eso me suena más bonito. El pedigüeño, el coronel, el estafador, lo que sea, pero no filántropo", comentó entre risas y pidió que lo llamen "el cristiano moderno".

El artista durante todo el vídeo pronuncia mal la palabra y al darse cuenta de su error también bromeó con eso en sus redes sociales. "Ay, y yo dije filántrofo y es filántropo", comentó para luego rematar: "Ni que yo tocara la filarmónica".

Muchos de sus seguidores han reaccionado al video dejando mensajes simpáticos y asegurándole al humorista que debe acostumbrarse a esta palabra porque le viene como anillo al dedo.

El significado de "filántropo", según la Real Academia de la Lengua Española es: "Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad".

Limay Blanco tiene un proyecto humanitario que desempeña una intensa labor en Cuba. El Ministerio Cristo Cambia Vidas está apoyado por recursos, insumos y dinero donado por cubanos dentro y fuera de la isla y por el propio artista.

Han entregado 25 casas a mujeres con hijos, que vivían en situación vulnerable. Han donado medicamentos, sillas de rueda, equipos electrodomésticos y muebles a centenares de cubanos sin recursos.

El Ministerio Cristo Cambia Vidas, es una luz de esperanza para muchas personas. Los colabores de Limay Blanco hacen todo desde el anonimato, con el único placer de servir y compartir con las personas que necesitan ayuda en Cuba.

Esta labor filantrópica impulsada por Limay Blanco y sus colaboradores, ha destacado mucho en un país donde los necesitados han sido casi olvidados por el gobierno. Sin embargo, el humorista asegura que la palabrita no la entiende y por si acaso deja claro que... "¡Más filántropo eres tú!".