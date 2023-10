Exboxeador cubano denuncia violencia policial con tropas especiales en Cienfuegos

El exboxeador cubano Felix Damián Millares Cuesta denunció en una carta abierta dirigida al gobernador de Cienfuegos, que la policía de esa ciudad lleva meses reprimiéndolo, y que la última vez usaron tropas especiales.

El deportista –quien se retiró tras resultar lesionado por un KO que le dio en 1996 el cuatro veces campeón del mundo Juan Hernández Sierra– cuenta que entrena habitualmente en el parque Martí del centro de la ciudad y el pasado 14 de octubre fue detenido violentamente.

"Yo Felix Damián Millares Cuesta figura relevante del deporte del boxeo, quien represento a su país en Competencias internacionales llevando su bandera hasta lo más alto, he sido víctima de abuso policial el 14 de octubre del 2023 en horas de la mañana cuando me encontraba entrenando en el parque Martí, donde llevo ya muchos años haciéndolo y utilizaron la brigada especial para sacarme violentamente tirándome para dentro de su carro como si fuera una basura, que me di tremendo golpe en los pies", explicó.

Cuenta que en enero pasado le impidieron viajar junto con su madre a La Habana, lo detuvieron y lo llevaron a la estación de la policía. El pasado 26 de septiembre sucedió lo mismo cuando intentó viajar nuevamente a la capital del país.

Publicación en Facebook

"Todas las injusticias que están cometiendo con una figura relevante que no ha cometido ningún delito porque que sepa yo ni viajar, ni practicar deporte en la calle, en ninguna parte del mundo es un delito", señaló.

Al final de su mensaje dice que la policía lo está acusando de desobediencia, y lo obliga a firmar "todos los lunes en la unidad de policía como si hubiera cometido un delito, cuando los que han cometido delito sobre mi persona son ellos".

También cuestiona que le hayan puesto una carta de advertencia en la que se le prohíbe entrenar en el parque Martí, porque supuestamente asusta a los niños.

Asimismo, aclaró que todavía no se ha resuelto la situación con su casa, un asunto que arrastra desde hace varios años.

En 2020 Millares Cuesta (Cienfuegos, 1976) anunció que quería regresar al ring a sus 43 años, para que el gobierno de ese territorio le ayudara a construir su vivienda. En ese momento el hombre solo tenía el terreno y unos planos, que sin contar con él ya habían sufrido dos modificaciones.

Dijo que para que no se olvidaran de su cara, continuaba entrenando en el Parque Martí de Cienfuegos y que las autoridades cubanas le han prometido los materiales para levantar su vivienda, pero no se los daban.

El exboxeador, que sufrió una lesión cerebral, ha vivido durante años en una casa de madera de la que le robaron toda la ropa comprada durante sus viajes al extranjero. El huracán Dennis, que azotó Cienfuegos en 2005, arrasó con esa vivienda.

"Ese es el motivo por el que quise volver a pelear para conseguir lo que pienso que me merezco", apuntó en un amargo post colgado en Facebook.

"¿Cómo es posible que un campeón como yo, con resultados internacionales, quiera volver a boxear a los 43 años para poder construir su casa porque no la tiene?", se preguntó entonces.

El expugilista rememora con tristeza sus victorias en un Panamericano juvenil de Venezuela y en un campeonato Sudamericano de Chile. Hoy se siente abandonado a su suerte por las autoridades cubanas y violentado constantemente por la policía.