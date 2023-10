Estrella del fútbol americano Tom Brady se pasea por Miami en su yate de 6 millones

El ex jugador de fútbol americano Tom Brady fue captado por las cámaras paseándose en su yate de lujo este martes por Miami.

En la cubierta de un impresionante yate valorado en seis millones de dólares, la estrella tomó el sol mientras su embarcación navegaba por uno de los canales de la ciudad, según imágenes compartidas por el sitio de sucesos Only in Dade.

"Tranquilo y Tropical… Tom Brady disfruta de Miami en su yate de 6 millones de dólares", indicó la publicación.

Brady, quien anunció en febrero su retiro definitivo de la NFL desde una playa de Miami, nació en San Mateo, California, el 3 de agosto de 1977.

Como jugador de fútbol americano ocupó la posición de quarterback y desarrolló su carrera en los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers de la National Football League (NFL).

El exjugador de 46 años mide 1,93 m (6′ 4″) y pesa 102 kg (224 lb). Además de sus siete anillos de campeón de Super Bowl, Brady fue MVP de la NFL en tres ocasiones y MVP del Super Bowl en cinco (récord).

Es el quarterback que más partidos ha ganado en la historia de la NFL, siendo el único que ha superado las 200 victorias, y es el líder histórico de la liga en yardas de pase, pases de touchdown y pases intentados y completados.

Debido a sus múltiples logros y marcas individuales, está considerado tanto por compañeros de profesión, analistas y aficionados como el mejor jugador en la historia del fútbol americano profesional.2

"Iré al grano: me retiro para siempre. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada", afirmó en febrero la estrella en un corto video, dos días antes del estreno de su película 80 for Brady.

Tras anunciar su retiro, la arena de la playa de Miami que pisó mientras hacía el anuncio fue subastada por $100,000 dólares.

Luego de su divorcio de Gisele Bündchen, Brady pareció haber empezado una relación con la super modelo Irina Shayk, otrora pareja de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con imágenes difundidas en julio por el portal especializado en celebridades TMZ, el mejor jugador de fútbol americano de la historia habría pasado un fin de semana junto a la bella modelo rusa en una casa alquilada en Los Angeles.