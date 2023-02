Tom Brady anuncia su retiro definitivo de la NFL desde una playa y subastan la arena en $100.000 dólares

El jugador de fútbol americano Tom Brady anunció su retiro definitivo de la NFL desde una playa el pasado miércoles y la arena que pisó ha sido subastada por $100.000 dólares.

"Iré al grano: me retiro para siempre. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada", afirmó en un corto video de Twitter el estelar deportista, dos días antes del estreno de su película 80 for Brady.

"Así que, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a mis rivales, podría seguir, pero hay demasiados", prosiguió.

La estrella de los New England Patriots por 20 años, y el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, desde hace tres temporadas anunció su adiós desde una playa.

Tras el anuncio del estelar Brady, ahora los Bucs tendrán que concretar sus aspiraciones de Super Bowl con un nuevo mariscal de campo.

El estelar jugador, que ganó seis anillos con los Patriots, hizo que los Bucs fueran relevantes por primera vez en más de una década y le dio a la franquicia una victoria en el Super Bowl después de la temporada 2020.

También los ayudó a ganar títulos de la NFC Sur en 2021 y 2022.

Ahora algunos estadounidenses quieren atesorar parte de esa historia. Tras el anuncio que dejó consternados a sus seguidores, alguien fue al lugar exacto donde Brady informó su retirada, recogió un poco de arena de la playa, la vertió en un tarro, y la anunció en eBay por $677 dólares, explicó Fox News.

Sin embargo, tras al menos 119 pujas, el frasco podría venderse por más de $100.000 dólares, más $5,10 dólares de gastos de envío. Para confirmar que es la arena real, el usuario señaló los edificios en el fondo del video de Brady anunciando el retiro. El vendedor tiene un 100% de opiniones positivas tras 489 valoraciones, dijo el medio de prensa.

El 3 de febrero se estrenó la película 80 for Brady (80 para Brady), inspirada en el jugador de fútbol americano, y donde cantante cubana Gloria Estefan fue una de las cinco artistas escogidas para interpretar el tema de la película.