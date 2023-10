Anciano cubano come hojas por falta de alimentos: "Estuve 27 meses en Etiopía"

Una anciano cubano fue descubierto comiendo hojas de las plantas del jardín de una casa porque según dijo, está hambriento y no tiene nada de comer.

La escena al parecer sucedió en La Habana, aunque podría pasar en cualquier lugar de Cuba, donde cada vez hay más ancianos y otras personas en situación de vulnerabilidad viviendo en la extrema miseria.

Una mujer que pasaba por la calle vio al señor y se extrañó al verlo comer hojas. Al preguntarle si eran comestibles, él respondió tajante:

"Me lo como porque tengo hambre. Yo no sé si se come, yo sí sé que tengo hambre y tengo que comer, ¡y no tengo dinero!".

Ella le recomendó apenada que no comiera eso, que podría hacerle daño, y él insistió en que no tenía dinero.

"Yo estuve 27 meses en Etiopía, en la guerra", recordó con dolor.

El video fue compartido en el muro de Facebook del usuario Despierta cubano.

"Anciano cubano (excombatiente) pasa tanta hambre que se alimenta de las hojas de las plantas", comentó el autor.

Son muchos los excombatientes en Cuba que hoy están olvidados por el régimen castrista, después de haber participado en guerras y otras misiones en África, donde incluso llegaron a arriesgar sus vidas.

Recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) mostró la situación de dos de estos ancianos, sin hogar, en la calle y sin una pensión que les permita vivir con dignidad. Ambos se dedican a recoger latas en las basuras y calles para venderlas y poder comer algo.

"Personas mayores, ex combatientes, cuentan cómo después de luchar por la revolución, ahora el gobierno los tiene desamparados", denunció el OCDH en su cuenta de Twitter.

A finales de julio trascendió el caso de un anciano excombatiente de las guerras de Angola y Etiopía que sobrevive comiendo sobras que encuentra en las calles de la provincia Holguín.

El señor, identificado como Julián Hidalgo Expósito, contó al portal independiente CubaNet que a veces pasa hasta tres días sin comer, y cuando el hambre es tan fuerte se come lo que encuentre: "Yo sé que si como del piso me enfermo, pero es peor morir de hambre", afirmó.

En febrero, un historiador cubano denunció el abandono que sufren los excombatientes en Villa Clara y aseguró que no hay ni coronas de flores para sus velorios en las funerarias.