Combatientes cubanos en el olvido: Ni ofrendas florales hay para sus entierros

Un cubano denunció el abandono que sufren los combatientes de la Revolución en Villa Clara y aseguró que no hay ni coronas de flores para sus velorios en las funerarias.

El usuario de Facebook Máximo Luz, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba en la Sección de Base de Caibarién, dijo que en su municipio existen irregularidades con los servicios que ofrece la funeraria a las familias de los combatientes fallecidos.

Facebook Máximo Luz (captura de imagen del post antes de ser borrado)

El historiador eliminó su publicación posteriormente, pero quedaron capturas del post en las redes sociales. En el breve texto, señalaba que las irregularidades en los servicios de la funeraria habían sido reconocidas por la directora de Atención a los Combatientes en Villa Clara.

No es la primera vez que se denuncia el abandono que sufren los combatientes en Cuba. Muchos han muerto en absoluta miseria, sin ayudas sociales e incluso sin una vivienda digna, a pesar de haber dedicado sus vidas a proteger y defender los ideales del régimen comunista y las ideas de Fidel Castro.

En enero un combatiente del Ejército Rebelde y fundador del Partido Comunista (PCC) en Holguín denunció el abandono del gobierno local del municipio de Antilla. El hombre de 86 años tiene un delicado estado de salud y llevaba 21 días encamado sin asistencia médica.

"Quiero decir que llevo 70 años dedicados a los principios del socialismo y mira cómo estoy, que no puedo. Ahí están todas mis medallas. No es fácil, 70 años!!! Combatiente del Ejército Rebelde y no nos atienden. Antilla no atiende a nadie”, dijo Rigoberto Sarmiento Guerrero.

En octubre de 2022 se conoció la historia de abandono que sufre otro combatiente, un veterano de la guerra de Angola residente en Camagüey. Abel Mendoza Peña está en la total miseria y no recibe ayuda ninguna del gobierno.

"Fui combatiente internacionalista de la República Popular de Angola. Estuve dos años luchando por ese país y nada, aquí no hacen nada por uno. Vine para Cuba, y soy igual que todo el mundo, no me ayudan en nada", se quejó Mendoza Peña. Tiene una baja por "peritaje médico", pero su empresa no le paga porque le dijeron que tiene que entregar un certificado médico y no lo ha logrado conseguir.

En mayo de 2022 se conoció otro caso en Holguín. Héctor Colón quien luchó en 1958 contra la dictadura batistiana, contra los guerrilleros que se alzaron en el Escambray, y en la invasión de Bahía de Cochinos, al llega a su vejez fue declarado como muerto por el gobierno de su provincia, para no darle una casa.

El combatiente abandonado por el régimen curiosamente malvive en un bohío, en un campo de Birán, donde mismo nació el fallecido dictador Fidel Castro.