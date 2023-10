Daddy Yankee y su esposa Mireddys se dejan de seguir en Instagram y disparan los rumores de crisis

Han saltado las alarmas de ruptura en el mundo de la farándula latina. Una conocida pareja del mundo de la música urbana ha desatado los rumores de separación. Se trata de Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, quienes se dejaron de seguir en Instagram.

El hecho de que no se sigan en Instagram ha hecho sospechar a sus fans que podrían estar atravesando una crisis en su relación. Incluso en las redes sociales se leen decenas de comentarios al respecto.

Daddy Yankee y Mireddys González forman una de las parejas más estables y queridas del mundo de la música latina. Juntos llevan casi tres décadas en las que han logrado ganarse el cariño del público. A pesar de no ser los más activos en sus redes sociales a la hora de presumir su amor, han conquistado con sus gestos y declaraciones románticas, especialmente dulces en sus aniversarios o cumpleaños.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni han desmentido nada, pero hace tan solo unos días, el Big Boss compartió un video junto a su hija mayor Yamilette, de su relación anterior, y en el tablón de comentarios algunos usuarios señalaron que esta podría ser la causa por la que se dejó de seguir el matrimonio.

"No sé muy bien cuál es el contexto pero la esposa no estará muy feliz con esto", respondió un usuario al vídeo de Daddy Yankee con su hija. "Ahora entiendo porque se dejaron de seguir con Mireddys", comentó otro. "Se dejaron de seguir porque no soportó que subiera el vídeo con Yamilette", puso otro seguidor del Big Boss.

Mientras que en las redes sociales se comienza a hablar sobre estos llamativos unfollow, otros opinan que siguen juntos. "Es su esposa con quien está todos los días, no son unos noviecitos de farándula como para determinar que están separados por un follow" o "Ojalá que no se hayan dejado", comentaron otros.