Fans de Daddy Yankee celebran reaparición de su hija Yamillete después de 10 años: "Por fin apareció"

Daddy Yankee sorprendió a sus fieles incondicionales con un vídeo junto a su discreta hija Yamilette. Unas imágenes que han provocado la alegría de muchos de los fans del Big Boss, que hacía una década que no le veían al lado de su primogénita.

El artista puertorriqueño publicó un vídeo con la mayor de sus tres hijos saltando al agua desde un barco. Una simpática y bonita escena de padre e hija que ha emocionado a sus followers, que estaban deseando volver a verle con Yamilette.

"I love you Yamilette", escribió el intérprete de "Despacito", firmando como Raymond (su nombre real) y antes de concluir con un "Dios es bueno y fiel".

Ante las imágenes, sus seguidores celebraron la reaparición de la primogénita del boricua con los siguientes mensajes:

"Yamilette por fin apareció", "Hasta que después de siglos volvemos a ver a Yamilette, siempre es puro Jessaelys y no por que no la queremos, pero es lindo ver a Yamilette", "¡Qué bueno verles juntos! Salud y Vida para toda la familia", "Espere mucho tiempo por ver esto hasta que se me dio. Dios es fiel, bueno y grandoteee", "Yamilette, TÚ AMOR!!!!!!! los que somos tus fans reales nos alegramos demasiado ver este video! Dios los continúe bendiciendo!!" o "Por fin, que bueno saber de la princesa mayor".

Además, algún seguidor se encargo de aclarar: "Ella es la hija mayor de Daddy, la que tuvo cuando le dieron el disparo, ella no es hija de Mireddys".

Además de Yamilette, Daddy Yankee es papá junto a su esposa Mireddys González de dos jóvenes: Jesaaelys Marie y Jeremy. Mientras que la primera es una reconocida influencer cuyo contenido está enfocado al maquillaje, Jeremy está siguiendo los pasos de su padre y se dedica al mundo de la música, pero en su caso no como cantante sino como productor.

Aunque el artista puertorriqueño ha respetado siempre la decisión mantener su privacidad, a lo largo de los años nos ha dado pequeñas pinceladas sobre Yamilette, su hija más desconocida y quien se encarga de llevar su contabilidad.

La última foto que colgó Daddy Yankee con ella fue precisamente una década atrás en una foto en la que se mostró como un papá orgulloso después de que Yamilette fuese la más destacada de su clase y la reconocieron con la excelencia académica alto honor.

"Tuve esta belleza siendo adolescente. El camino fue duro pero con el apoyo de DIOS y de una buena esposa, logramos la meta, hacer de ella una niña ejemplar", dijo Daddy Yankee en 2013.