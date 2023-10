Policía prepara acto político para entregar artículos robados en Artemisa

En medio de la escalada de violencia que sacude Cuba, la policía de Artemisa realizó un acto político para entregar a sus propietarios bienes que habían sido robados en las últimas semanas en esa localidad.

El perfil oficialista en Facebook "El Cubano Fiel" mostró imágenes del evento, donde las autoridades entregaron a sus dueños las pertenencias recuperadas.

El acto público se hizo el pasado lunes en la Casa de la Cultura de Guanajay, Artemisa, donde reunieron a los afectados por los robos.

A esta "ceremonia" asistieron hasta las principales autoridades del territorio, oficiales del MININT, la Policía Nacional Revolucionaria y la población del lugar, en medio de crecientes críticas por la ineficiencia de la policía para resolver los robos que aquejan a la población del país.

Publicación en Facebook

En esta ocasión "los oficiales a cargo de las investigaciones explicaron lo ocurrido en cada caso y las acciones realizadas para dar captura a los malhechores y recuperar lo robado", señala el post, que intenta ensalzar el trabajo de las autoridades.

La víspera, sin embargo, un cubano denunció que debió enrejar su casa en Guantánamo luego de que tras varias semanas de un robo en su vivienda todavía la policía no diera respuestas al caso.

Agregó que en los altos niveles de impunidad que tienen los ladrones incide que "los bienes privados no son prioridad para la policía. Que los CDR no hacen guardias. Que el jefe de sector no tiene el potencial delictivo de su zona, anda a pie, no tiene teléfono o equipo de microondas. Que los registros y detenciones a presuntos delincuentes no se hacen en horario nocturno salvo causas mayores".

El usuario siguió enumenrando que para que un supuesto ladrón sea detenido y procesado se necesita siete testigos, y si es atrapado infraganti, luego sale libre bajo fianza que paga con lo que robó o mediante reventas e ilegalidades".

"Estas son entre otras los elementos que hacen impunes e inmunes a los que roban", sentenció.