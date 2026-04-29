Devuelven a una familia en Matanzas la bicicleta de su hija fallecida tras robo en vivienda

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Una familia del municipio Unión de Reyes, en Matanzas, pudo recuperar los bienes que le habían sido robados, entre ellos una bicicleta con un profundo valor emocional, ya que perteneció a una hija fallecida hace 17 años.

El hecho ocurrió en el poblado de San Antonio de Cabezas, donde desconocidos entraron a una vivienda y sustrajeron varios artículos, incluyendo piezas de autos, neumáticos y la bicicleta. Tras la denuncia, autoridades del Ministerio del Interior iniciaron una investigación que permitió identificar y detener a los presuntos responsables, según informó el perfil oficialista Héroes de Azul en Cuba.

Según información oficial, los implicados —dos jóvenes de 19 y 20 años— confesaron su participación en el robo. Durante los registros realizados en sus viviendas y en la de un familiar, fueron recuperados todos los objetos sustraídos, incluida la bicicleta, que había sido escondida fuera del domicilio principal.

Durante el proceso investigativo, los detenidos también admitieron su implicación en otro hecho similar, relacionado con el robo de varios tanques de aceite usado que pretendían vender en el mercado informal, una práctica cada vez más común en medio de la crisis económica.

De acuerdo con las autoridades, ambos jóvenes tienen antecedentes por conductas delictivas, incluyendo vínculos previos con robos y otros delitos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente en la isla: el aumento de robos en viviendas y la sensación de inseguridad que afecta a muchas familias cubanas, para quienes perder sus pertenencias —y en especial objetos cargados de historia personal— puede resultar devastador.

La devolución oficial de los bienes se realizó en la propia vivienda del afectado, en un acto público ante vecinos de la comunidad, práctica que el MININT ha convertido en parte de su estrategia de comunicación institucional para proyectar imagen de eficacia.

La policía ya presumió resolver otro robo en menos de una semana en la misma provincia, en un patrón que analistas han señalado como propaganda institucional selectiva.

El contexto en que ocurre este caso es de creciente inseguridad en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados a nivel nacional, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% desde 2023, con un promedio de siete a ocho delitos diarios.

Matanzas fue la provincia más afectada del país, con 503 delitos verificados en 2025, por encima de Granma, La Habana y Santiago de Cuba. Los robos a viviendas fueron el delito más frecuente a escala nacional, con 1,536 casos, un incremento del 479% desde 2023, en un escenario que refleja el aumento del crimen y el desamparo de los cubanos ante la delincuencia.

Mientras tanto, ciudadanos de otras zonas del país siguen recurriendo a las redes sociales para visibilizar robos sin respuesta policial. Este mismo miércoles, vecinos pedían ayuda para identificar ladrones que roban casas en Boca de Camarioca, evidencia de que los casos resueltos con actos públicos conviven con una mayoría de denuncias que no obtienen atención efectiva.