EE.UU. anuncia programa migratorio para ecuatorianos

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de un programa de reunificación familiar dirigido a nacionales de Ecuador que tengan familiares inmediatos con ciudadanía estadounidense o residencia permanente en ese país.

La medida notificada mediante un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que bajo las directrices de este nuevo programa los ecuatorianos admitidos podrán permanecer en el país durante tres años mientras esperan el proceso para obtener su residencia permanente legal en Estados Unidos.

"El gobierno de Joe Biden permitirá a los ecuatorianos elegibles volar a EE.UU. y solicitar permisos de trabajo temporales si sus parientes radicados allí los han patrocinado para una visa de inmigrante", informó la cadena televisiva CBS News.

Aquellos que califican deben estar fuera de territorio estadounidense, tener una invitación de un miembro de la familia que sea ciudadano o residente permanente legal de esa nación y cumplir una serie de requisitos, incluida la verificación de antecedentes y exámenes médicos, agrega el comunicado.

Las peticiones se realizarán mediante el formulario I-130 Petition For Alien Relative, y los beneficiarios no podrán viajar a Estados Unidos hasta que no se apruebe el trámite y se expida una visa. Este proceso puede tomar, aproximadamente, un año de duración.

“El establecimiento de este proceso para ciertos nacionales ecuatorianos garantizará que más familias puedan acceder a vías legales en lugar de ponerse a merced de los contrabandistas para realizar el peligroso viaje”, aseguró el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Asimismo, agregó que “el proceso de reunificación familiar con parole promueve la unidad de las familias de acuerdo con nuestras leyes y nuestros valores”.

Desde enero de 2023 un programa similar acoge a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, en un intento por controlar la crisis migratoria y regular la entrada al país mediante un plan de visados humanitarios a solicitantes de asilo. La iniciativa ampliaba la implementada en octubre de 2022 para frenar la entrada de venezolanos por puntos fronterizos con México.

“No se presenten sin más en la frontera... Quédense donde están y soliciten legalmente [refugio] desde allí”, advirtió en ese momento el presidente Biden.

El parole humanitario concede el otorgamiento de 30,000 visados mensuales, lo que se traduce en un estimado de 7,500 visas al mes por cada país seleccionado para beneficiarse del programa.

Durante los primeros seis meses de 2023 casi 160,000 viajeros de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití llegaron legalmente a Estados Unidos con trámites de parole, según cifras del DHS publicadas por The San Diego Union-Tribune.

De ese número, más de 38,000 son cubanos y de ellos, más de 35,000 habían ingresado a Estados Unidos con parole.

A pesar de todas estas medidas, la crisis de migrantes se agudiza en la frontera sur de Estados Unidos, en un contexto de deterioro extremo en las condiciones de vida para los habitantes de estos países.

En días pasados, trascendió que el gobierno de México solicitó a Cuba y a otros cuatro países de la región que acepten vuelos de deportación de sus nacionales, como forma de paliar una crisis migratoria que deja ver un incesante aumento del número de personas que llegan diariamente a la frontera mexicana con Estados Unidos.