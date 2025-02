Donald Trump sobre USAID: "Resultaron ser lunáticos de izquierda radical"

Donald Trump Foto © Flickr / Gage Skidmore

El presidente Donald Trump arremetió contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual acaba de quedar bajo el control del Departamento de Estado.

"Me encanta el concepto, pero resultaron ser lunáticos de izquierda radical. El concepto es bueno, pero lo importante es la gente", declaró a la cadena FOX.

La agencia controlaba los fondos destinados a subvenciones en el exterior y la cooperación internacional, pero la administración Trump acaba de desmantelarla, alegando que busca alinear la ayuda exterior con los intereses nacionales de Estados Unidos.

"Estados Unidos está cansado de que lo estafen. Por eso tenemos una deuda de 36 billones de dólares. La tenemos por una razón: porque hacemos malos tratos con todo el mundo, y eso ya no lo permitimos", recalcó el mandatario.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asumió este lunes el cargo de director interino de la USAID.

Sus trabajadores recibieron un correo electrónico instándoles a quedarse en casa, después de que el fin de semana la página web de la agencia y sus cuentas en redes sociales fuesen desactivadas. El edificio que alberga su sede amaneció este lunes precintado con cinta amarilla.

Elon Musk, quien prometió ayudar a Donald Trump a recortar el gasto público, arremetió contra USAID definiéndola como una "organización criminal".

"USAID es un manojo de gusanos. No hay manzanas. Y cuando no hay manzanas, simplemente hay que deshacerse de todo. Por eso hay que eliminarlo. No tiene arreglo", escribió en X.

Esta es una agencia independiente del Gobierno, con más de 60 años de labor y unos 10,000 empleados, que en 2023 recibió un presupuesto de 50,000 millones de dólares.

En el contexto cubano, su destrucción tiene serias consecuencias para la prensa independiente y ONGs que recibían financiamiento con el fin de promover la democracia y los derechos humanos en la Isla.

Según reporta EFE, Marco Rubio denunció que la USAID padece un problema endémico de negarse a alinear sus proyectos con los intereses de la política exterior estadounidense y dijo que sus trabajadores se están "insubordinando".

"Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos debe estar alineado con el interés nacional de EEUU, y la USAID tiene un historial de ignorar eso y decidir que, de alguna manera, son una organización benéfica global separada del interés nacional", afirmó.

"Si vas de misión en misión y de embajada en embajada alrededor del mundo, a menudo encontrarás que en muchos casos, la USAID está involucrada en programas que van en contra de lo que estamos tratando de hacer en nuestra estrategia nacional", añadió.

