Dany Ome asegura que Baby Lores, Mawell y R3ymon "se robaron" su canción "La Ley"

Otra polémica en el género urbano acaba de estallar; el reguetonero cubano Dany Ome acusó a través de las redes a Baby Lores, Mawell y R3ymon de plagiar “La Ley”, el tema que hizo junto a Jacob Forever y Kevincito El 13.

“Hazme el amor con odio” es el título de la canción de Baby Lores, Mawell y R3ymon y que justamente acaban de estrenar este jueves, pero desde que la anunciaron en redes Dany Ome no se pudo contener y recalcó el parecido que tiene con “La Ley” en el estribillo.

“Se robaron `La Ley´ y entiende que hasta lo hicieron a coro como hacemos nosotros la música que falta de respeto. Hasta cuándo va a ser la falta de respeto en este género”, cuestionó el reguetonero compartiendo el fragmento de la canción que se parece a la suya.

“No se hagan los sordos los de fue sin querer no se hagan los locos la canción `La ley´ tiene 7 millones no hay forma de que tres artistas cubanos no la escuchen basta ya asere no quiero estar en polémica ni quiero saber de esto pero salgan de arriba de lo mío de lo que yo hice con mi esfuerzo”, recalcó el cantante.

Si bien la letra de “Hazme el amor con odio” difiere de la de “La Ley”, lo cierto es que hay una parte de su estribillo que suena parecido: "Atrévete mirándome a los ojos di que no me mas / Confiésate que todavía soy el dueño de tu cama / Hazme el amor con odio”.

La parte que resulta similar al escucharla es justamente en el estribillo de “La Ley” que durante semanas estuvo viral en las redes: “Pero contigo voy a hacerme el abogado y voy a aplicar la ley, a partir de ahora tú vas a querer, pero te lo juro no se va a poder / Y me tienes que ver de la mano mami con otra y te va a doler cuando yo bese otros labios y no sea en tu boca”.

Baby Lores, Mawell y R3ymon se han concentrado en promocionar su tema en las redes sociales y en los comentarios a las publicaciones les han llovido las críticas, sobre todo por generar más división, de la que ya existe, entre los artistas cubanos del género urbano, pero también hay quienes respaldan que no hubo plagio alguno.

En varios comentarios, Baby Lores explicó que su canción está “muy lejos de ser ni parecida en tiempo, tonalidad y melodía” y añadió que “para ser copia tiene que tener ocho compases iguales”.