Músico Arnaldo Rodríguez sobre elecciones: "Sin más muela, voté por el Diazca"

El cantante cubano Arnaldo Rodríguez Romero, nominado a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Ciego de Ávila, afirmó que votó este domingo por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

"¡El destino hizo que ocurriera la magia! Me tocó votar en el municipio Santa Clara. Así que sin más 'muela'; voté por el 'Diazca' (El Presi). Voté por el pasado, por el presente y por el futuro de esta gran nación", escribió el músico en su cuenta de Facebook.

Captura de Facebook / Arnaldo Rodriguez

El líder de la agrupación El Talismán, que fue propuesto por el municipio Morón, a pesar de residir en la capital cubana, recurrió al lenguaje vulgar para transmitir su apoyo incondicional al régimen cubano, usando el hipocorístico "Diazca" con el cual los cubanos se suelen referir a Díaz-Canel.

Captura de Facebook / Arnaldo Rodriguez

Arnaldo Rodríguez no ha dejado de expresar su orgullo y felicidad por su candidatura a las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional. A propósito de su propuesta, dijo que esta era un reconocimiento a su trayectoria como artista.

"Yo sabía que era una propuesta. La alegría fue cuando me dijeron 'eres candidato'. (...) Esto no es un premio, es un compromiso, una responsabilidad, pero no deja de ser un reconocimiento como artista, al trabajo como creador", expresó con anterioridad.

Arnaldo es defensor del régimen cubano. El cantante es natural de Ceballos, población del municipio Ciego de Ávila, pero su candidatura está hecha por el municipio avileño Morón, un lugar donde ni siquiera reside.

Su nominación, como la de otros "puestos a dedo", se produjo a inicios de febrero de 2023, por su defensa incondicional del gobierno. En la actualidad es uno de los 470 candidatos a diputados en la X Legislatura de la Asamblea Nacional.

En disímiles ocasiones el gobierno le ha reconocido su postura como uno de los artistas cubanos que más presume de su empatía con el sistema político.

En abril del año pasado, recibió la réplica del machete de Máximo Gómez que entrega el Ministerio de las Fuerzas Armadas como reconocimiento a su "apego a la revolución".

El los comicios de este domingo, solo había votado el 41.66% del padrón electoral cubano hasta las 11:00 am., según información oficial trascendida en redes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La secretaria del CEN en Cuba, María Esther Bacallao Martínez, apuntó que hasta esa hora habían votado 3,382,992 electores, que representa el 41.66% del padrón electoral cubano.