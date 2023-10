Camareros dan de comer a joven con discapacidad que se cayó por hambre en La Habana

Dos camareros de un local gastronómico de La Habana le dieron de comer a un joven con discapacidad que se desplomó en una calle de La Habana por el hambre que tenía.

El youtuber Vámonos con Juanka fue testigo del hecho, ocurrido en el céntrico bulevar de San Rafael, y se sintió tan conmovido y orgulloso por el gesto de los compatriotas que decidió contarlo en sus redes.

"Ver esto hoy en La Habana me ha llenado de orgullo y de la esperanza de que todos los cubanos no estamos perdidos. Verlo en tiempo real te engrandece el alma (no sé cómo explicarlo)", dijo en su Facebook.

"Dos trabajadores de la gastronomía que atendían a los turistas de la instalación, priorizaron socorrer a este cubano, casi paralítico en sus extremidades superiores, al este caerse en medio de la calle por un descenso (no había comido nada)", relató.

Facebook / Vámonos con Juanka

Según Juanka, los dos hombres sentaron al muchacho en una de las mesas del establecimiento, lo calmaron y le preguntaron qué le pasaba.

Foto: Facebook / Vámonos con Juanka

"'Hambre', me imagino debió responderle el muchacho, y rápidamente, sin pensarlo dos veces, le proporcionaron un refresco de cola y un dulce", detalló.

Agrega el autor de la publicación que el joven se dedica a caminar por La Habana y recoger pomos de plástico, para luego venderlos y con eso tener su dinerito para sobrevivir el día a día.

"Sin permiso de nadie, incluso de los buenos cubanos que no dudaron en reaccionar, me tomé el atrevimiento de compartirlo con ustedes y tirar estas fotos del momento", aclaró.

"Solo les puedo decir que fue de mucho orgullo presenciar este hecho, en medio de tanta miseria y necesidad en Cuba, incluso, de tanta miseria humana", concluyó.