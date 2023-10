El Micha explota: "Voy a dar conciertos en Cuba. En Miami voy a cantar si van bien, si no también"

El Micha explotó y de qué manera en las redes sociales; el reguetonero no se guardó nada y en medio de insultos, buena parte de ellos dirigidos al influencer Alexander Otaola, aseguró que irá a Cuba a cantar cuando le plazca y hasta dijo que hará una gira nacional en la isla.

La reacción del cantante ocurrió luego de que Otaola en uno de sus programas mostrara imágenes de un concierto de El Micha que a las 12:00 a.m. estaba vacío el lugar y sin que hubiera llegado el artista.

El reguetonero hizo una directa que algunos youtubers como Adrián Fernández dejaron registrada en su canal de YouTube.

“Ya yo estoy cansado ya asere, de verdad ya yo me cansé de todo el descarito este aquí en Miami y de toda la comitiva esta (…) Entre ellos mismos se fajan, entre ellos mismos es talla para arriba de los artistas”, dijo refiriéndose a Otaola y sus seguidores.

Después de una sarta de groserías y malas palabras añadió: “Yo a partir de ahora, de ahora mismo, voy a ir a Cuba cada vez que me salga de la p* a mí, voy a dar conciertos en Cuba cada vez que me salga de la p* a mí. Aquí en Miami voy a cantar si van bien, si no van también”.

El Micha llamó manipulador, descarado y singao a Otaola y cuestionó el hecho de que el influencer y todos los que lo siguen estén criticando constantemente a artistas como él y poniendo a muchos músicos como Issac Delgado y Manolín "El médico de la salsa" en situaciones que han tenido que regresar a la isla.

“De donde yo vengo la gente no tenían un peso pero tenían más valores que tú y más valores que toda esa gente que te siguen a ti”, le recalcó a Otaola.

“Voy pa´ Cuba y si nada más me dan un break voy a cantar en Cuba y voy a hacer gira nacional en Cuba y voy a hacer lo que me salga de la p* a mí, yo soy cubano (…) Y aquí como si no canto más (…) En el yuma esto es un descaro (…) En Cuba no hay un peso pero hay más valores de aquí a Japón (…) Cuando llega el dinero se acaban los valores (…) De Guantánamo a Pinar del Río todo el mundo preparado que voy a hacer una gira en Cuba nacional para demostrar a la gente si se llena o no se llena. Yo soy cubano a mí me hizo Cuba”, sentenció el artista.

Hace algunas semanas El Micha viajó a su país y además de celebrar su cumpleaños, ver a su mamá y compartir con sus vecinos del barrio grabó un videoclip junto a Yomil.