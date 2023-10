Biden: "Cuando los terroristas y dictadores no pagan, causan más muerte y destrucción"

El presidente estadounidense Joe Biden consideró que el éxito de Ucrania e Israel es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, y alertó acerca de las nefastas consecuencias que implica para el orden internacional el éxito de dictadores y terroristas.

“Sé que estos conflictos pueden parecer lejanos. Es natural preguntarse: ¿Por qué le importa esto a Estados Unidos? El éxito de Israel y Ucrania es vital para nuestra seguridad nacional. La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas y dictadores no pagan un precio, causan más muerte y destrucción”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

En su discurso del pasado jueves, Biden calificó este momento de la historia como un "punto de inflexión", una batalla entre las democracias y las autocracias del mundo. Además, condenó las acciones de Hamás y del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que los ataques a Israel y la invasión de Ucrania tienen motivos comunes.

"Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten algo en común: ambos desean aniquilar por completo a democracias vecinas", afirmó el líder estadounidense en su intervención, emitida en horario de máxima audiencia y vista por unos 20,3 millones de personas.

Refiriéndose a la necesidad de continuar ayudando a Israel y Ucrania en sus respectivos conflictos bélicos, Biden advirtió que si el grupo islamista Hamás y Putin no pagan por el dolor que han provocado en Israel y Ucrania, podría desencadenarse más "caos" y "destrucción" en el mundo.

Emitido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el discurso del presidente estadounidense arengó a sus ciudadanos acerca del papel fundamental de su país en la defensa de la democracia en todo el mundo, una idea incrustada en la superpotencia mundial que guía la política exterior de la nación bajo el principio del "excepcionalismo estadounidense".

"Hamás no representa al pueblo palestino. Hamás utiliza a civiles palestinos como escudos humanos, y las familias palestinas inocentes están sufriendo enormemente por ello", señaló Biden, acusando también a Putin de negar a Ucrania el derecho a existir como un Estado independiente.

Advirtiendo de las consecuencias del éxito de modelos autoritarios como el de China y Rusia, el presidente Biden llamó a mantener el compromiso y respaldo a Kiev ante el peligro de que el conflicto pueda extenderse a otras partes de Europa, incluso a aliados de la OTAN como Polonia.

"Defenderemos cada pulgada de la OTAN", reafirmó Biden, usando palabras que, según EFE, ya ha empleado otras veces para mostrar su respaldo al principio de defensa colectiva de la Alianza, en el que un ataque contra uno de los miembros se considera un ataque contra todos.

Su discurso, de unos 15 minutos de duración, fue transmitido en vivo por las principales cadenas de televisión del país. Los presidentes de EE.UU. suelen pronunciar este tipo de discursos cuando quieren transmitir a la nación cierto sentido de gravedad y urgencia.

"No permitiremos que terroristas como Hamás y tiranos como Putin triunfen. Me niego a permitir que eso suceda. En momentos como este, debemos recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada que no esté a nuestro alcance si no lo hacemos juntos", terminó el presidente.

Las palabras del mandatario estadounidense sentaron mal en el Kremlin, donde su portavoz, Dmitri Peskov, calificó de "inaceptable" la comparación del presidente ruso con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“No aceptamos ese tono hacia la Federación Rusa y hacia nuestro presidente”, declaró Peskov, denunciando una especie de fijación colectiva en el seno de las elites estadounidense con respecto a Putin. "Es una constante (...) el nombre de Putin es una parte integral de Ia vida política interna de Estados Unidos".