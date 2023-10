Tiendas Caribe se quedan sin pollo para los módulos: Venderán hígado y molleja

Las tiendas Caribe y CIMEX de La Habana iniciaron un nuevo ciclo de venta regulada de alimentos esta vez ni siquiera con pollo, en lugar del cual se venderán productos como hígado y molleja.

El módulo de alimentos en pesos cubanos, un sistema de distribución implementado por el régimen cubano, comenzó a vender salchicha, picadillo, aceite y detergente a partir del 16 de octubre pasado, precisó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.

El módulo se irá distribuyendo paulatinamente a los 15 municipios de la ciudad, agregó Alonso.

Alonso dijo que el hígado y la molleja no se venderán “en sustitución del pollo, sino como otros productos que se comercializan en CUP que aunque no se controlan, si se regulan para que alcancen a la mayor cantidad de núcleos posible”.

El nuevo sistema de venta regulada se comenzó a implementar en diciembre pasado para el acceso a cinco productos básicos que antes se vendían en CUC y ahora se distribuyen en Moneda Libremente Convertible y a altos precios.

En medio de la crisis generalizada en el país el régimen se ha visto obligado a normar estos productos, cuya distribución implica un complejo entramado organizativo para evitar las colas y la sobrecompra por parte de los revendedores.

Además de que el comprador tiene que presentar libreta de abastecimiento, carnet de identidad y hasta firmar un documento, los días de compra se deciden por núcleos según una enumeración establecida, y el domingo podrán comprar los que no pudieron hacerlo el día que les tocaba, o quienes no pudieron adquirir algún producto porque no fue posible garantizarlo ese día.

En este caso, se establece el día de compra de cada núcleo por el orden del número consecutivo, en correspondencia con la capacidad de venta diaria de la tienda, que deberá exponer los números que compran por cada día y el que se dedicará a los núcleos que no compraron cuando les correspondía.