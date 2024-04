"25 pesos por 11 gramos de pan es un abuso", denunció un jubilado en Las Tunas

Rolando Reyes, un pensionado en las provincias de Las Tunas, denunció que una panadería de estatal vende pan de 11 gramos de peso por 25 pesos.

“Pasé por la panadería y vi que había mucho pan. Me extrañó, y cuando fui y pregunté, me dijeron 25 pesos esto”, denunció el señor mientras sostenía el producto de pequeñas dimensiones, en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Detrás de él iba un señor con tres niños, que iba a comprar un pan a cada uno, relató.

“El hombre, cuando le dijeron el precio, dijo ‘vámonos’”, comentó Reyes.

El padre se retiró visiblemente afectado por no poder pagar un precio tan exagerado por los tres panes, puntualizó.

Reyes explicó que compró este pan, algo que para él era “botar el dinero”, solo para hacer esta denuncia, y sobre la materia prima del producto dijo: “no sé qué diablos hay aquí”.

Señaló que no le sobra el dinero “porque la infeliz chequera que me pagan a mí no da para comer ni tres días”.

Reyes enfatizó que seguiría haciendo este tipo de denuncia aunque lo llamaran opositor al régimen.

“No tengo miedo de que vengan a mi casa, que me metan preso, siempre lo voy a denunciar, ustedes son una pila de descarados”, agregó.

“¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros soportando tanto abuso, miseria, tanta necesidad cuando los jefes lo tienen todo?”, concluyó.

A inicios de marzo, el régimen anunció inestabilidad con la producción del pan en las Tunas.

Sin embargo, el director de la Empresa Integral de la Industria Alimentaria de Las Tunas, Alberto Fonseca Rodríguez, dijo el 13 de marzo que la fabricación de este alimento se había estabilizado en la provincia.

Captura de X/Alberto Fonseca

El 21 de marzo, un periodista oficialista del municipio de Jobabo alertaba que por falta de sal, la población de ese territorio no recibió el preciado alimento.