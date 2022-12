La Habana elimina los LCC e implanta nuevo sistema de racionamiento en tiendas

Las autoridades de La Habana eliminaron los grupos de lucha contra coleros (LCC), personas que supuestamente debían organizar las colas para comprar alimentos controlados y evitar que estos fueran a parar a manos de los revendedores.

Ante el fracaso de esta modalidad de control estatal, el gobierno anunció un nuevo sistema para la venta en moneda nacional de productos liberados de alta demanda que se comercializan en las cadenas de tiendas CIMEX y Caribe.

Captura de Facebook / Tiendas Caribe Habana Vieja

Meses atrás las autoridades definieron cinco renglones controlados (pollo, picadillo, salchicha, aceite y detergente), cuya venta se realiza en un determinado periodo, en la tienda asignada según la zona de residencia del cliente, y se apunta en la libreta de abastecimiento.

Según el Portal del Ciudadano de La Habana, los LCC no han sido capaces de enfrentar a coleros, revendedores y acaparadores, por lo que se decidió desactivarlos y adoptar una nueva forma de comercialización que se aplicará progresivamente.

La intención es garantizar que los productos lleguen a todos los núcleos vinculados a las tiendas en el ciclo definido, y que exista un control sobre las entregas según la norma establecida.

La principal acción será la de revisar y actualizar la vinculación de los núcleos por cada tienda, incluidos los que no tienen libreta de abastecimiento. A estos últimos se les dará una tarjeta para incorporarlos al sistema y que puedan adquirir los productos en la tienda que les "toque".

Se enumerarán de forma consecutiva los núcleos, teniendo en cuenta las bodegas vinculadas a la tienda, para lo cual se tendrá en cuenta la bodega y la circunscripción, y se elaborará un ticket que tendrá el número que le corresponde a cada núcleo.

Julio Martínez, coordinador de programas del gobierno en la provincia, comentó a Cubadebate que ahora cada cual sabrá el día y el lugar que le toca comprar, por lo que se evitarán las largas colas y los individuos que se aprovechan de la situación para actuar de manera ilícita y enriquecerse.

El dirigente reveló que esta modalidad de venta comenzará en cinco municipios: Centro Habana, La Habana Vieja, Regla, Cotorro y Arroyo Naranjo, y los demás se irán incorporando en las próximas jornadas.

Los martes y jueves se extenderá el horario de venta hasta las 7:00 pm, para facilitar las compras a los consumidores que trabajan. La organización afuera de la tienda se hará por orden de llegada.

Los días de compra serán por núcleos según la enumeración establecida, y el domingo podrán comprar los que no pudieron hacerlo el día que les tocaba, o quienes no pudieron adquirir algún producto porque no fue posible garantizarlo ese día. En este caso, se establecerá el día de compra de cada núcleo por el orden del número consecutivo, en correspondencia con la capacidad de venta diaria de la tienda, que deberá exponer los números que compran por cada día y el que se dedicará a los núcleos que no compraron cuando les correspondía.

Se designará por el municipio una "persona que goce de prestigio y autoridad en la comunidad" para que controle la cantidad de productos que recibe diariamente el establecimiento, con el fin de definir la cantidad de núcleos que pueden comprar ese día.

Esa persona revisará antes de abrir la tienda las existencias de productos, e informará a los núcleos que comprarán ese día, y al finalizar la venta controlará el cumplimiento de lo planificado.

Las tiendas deberán publicar gráficos con los ciclos de distribución y el orden por días de las bodegas y consumidores que pueden comprar.

Los llamados vulnerables podrán comprar el día que le corresponde por la numeración establecida, y se podrán auxiliar de otra persona o de un mensajero, presentando la libreta de abastecimiento y carnet de identidad. El gobierno del municipio, de conjunto con la Dirección de Trabajo, definirá quiénes son las personas vulnerables y establecerá un documento que será presentado en la unidad.