Tenis de mesa cubano tendrá representantes en París 2024

Los tenimesistas Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos irán a los Juegos Olímpicos por segunda vez consecutiva, gracias a su triunfo ante los chilenos Paulina Vega y Nicolás Burgos que los catapultó a la final del doble mixto de los XIX Juegos Panamericanos.

Fonseca y Campos definieron este lunes el cruce -cuatro parciales por tres- ante los anfitriones, que venían de coronarse en el reciente certamen continental disputado en La Habana.

“La estrategia fue intentar anular los ataques de Nicolás, que está en muy buena forma. Sabíamos que ir contra él nos daba la posibilidad de inclinar el partido a nuestro favor”, declaró Campos al portal digital JIT.

Con el graderío del Centro de Entrenamiento Olímpico en contra, los exponentes cubanos no se salieron de la ruta del éxito, y esta misma jornada enfrentarán a la dupla brasileña de Bruna Takahashi y Vitor Ishiy, ganadores 4-2 sobre los canadienses Zhen Wang y Mo Zhang en la otra semifinal.

“Estamos haciendo historia y eso reconforta. En lo personal, asegurar mi primera medalla de plata en Juegos Panamericanos es un orgullo, pero vamos por el oro con todo”, aseguró Campos.

Fonseca, en tanto, describía su actuación más frenética. “Por momentos me desesperé, quería dar el punto y no era ese el camino. Me calmé en el último set y dejé que Moisés atacara”, comentó.

En el palmarés de ambos cuenta la participación en la pasada edición de los Juegos Olímpicos en Tokio. En esa oportunidad, los cubanos perdieron en primera presentación ante los alemanes Petrissa Solja y Patrick Franzisca.

En la pasada edición de la justa panamericana en Lima 2019, Campos alcanzó metal bronceado en la categoría por equipos.

El atleta originario de la capital cubana peleará por su pase a la final en los dobles masculinos junto a Andy Pereira.

Otras actuaciones de la jornada del tenis de mesa para Cuba fueron más discretas. Cuatro representantes más de la isla llegaron hasta la ronda de los 32. De ellos, solo Estela Crespo y Daniela Fonseca ganaron sus cotejos y accedieron a la próxima fase.

Mientras, en las velas, la embarcación de Dennier Infante se ubicó en el puesto 18 con 73 puntos entre 22 competidores.

En deportes colectivos, las chicas del polo acuático vencieron 14-11 a la selección femenina de México con parciales de 3-3, 3-4, 4-4, 1-3.

El inicio de las hostilidades del grupo B en el balonmano masculino llegó con una ajustada derrota del equipo cubano 24-25 goles frente a Uruguay, en el Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar.

Cuba mantiene la sexta posición del medallero general de los Juegos Panamericanos, ahora con 10 medallas de oro, tras las conseguidas por los judocas Iván Silva (+90 kg), Idalis Ortiz (+78 kg) y Andy Granda (+100 kg).