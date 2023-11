"Mi nieto es el mejor niño del mundo", dice abuela de adolescente cubano que asesinó a su madre

La familia de Derek Rosa, el adolescente cubano acusado de asesinar a su propia madre frente a su hermana recién nacida en un apartamento de Hialeah, ha echado rodilla en tierra con el menor, para el que piden a las autoridades clemencia.

"Mi nieto es el niño mejor del mundo", dijo visiblemente afectada Isabel Acosta, abuela materna del menor en declaraciones a la prensa local a la salida de una rápida audiencia este martes.

"Esto no es Derek. Él es un nene bueno, cariñoso, amoroso... Nadie conoce a Derek como lo conocemos nosotros y esto no es Derek. No es adulto nada, es un niño que juega todavía", afirmó otra familiar ante la prensa congregada en el lugar.

"Vámonos, vamos. Ya no quiero más cámaras", concluyó la abuela del niño escapando del lugar, visiblemente afectada.

La próxima audiencia del caso está programada para el próximo 9 de noviembre porque el juez Richard Hersch, dijo que necesitaba tiempo para revisar el caso.

La abogada del adolescente de 13 años fue la encargada de hacer pública este martes -durante una comparecencia en corte- la declaración de no culpabilidad de su representado.

En la rápida audiencia, además de declarar "no culpable de asesinato en primer grado" a Derek Rosa, la letrada puso una moción para pedir que el joven sea trasladado hacia la cárcel juvenil, pues ahora está en una celda aislada en Metrowest Detention Center.

La declaración de "no culpabilidad" se dio luego de que en audiencia celebrada el pasado viernes se determinara que Derek Rosa será juzgado como adulto y enfrentará un cargo por asesinato en primer grado.

El padre le explicó al juez que su hijo era un buen muchacho a quien le enseñó valores, que sus hermanos y el resto de su familia lo quieren y que nunca tuvo problemas de comportamiento. Pidió una segunda oportunidad para su hijo, del que dijo que quería ser ingeniero en la Armada.

"Yo lo crié, pero su abuela [materna] pasó más tiempo con él porque vivíamos en hogares separados. Esta es una terrible tragedia pero este niño es bien humilde, muy pacífico, nadie podía imaginarse que esto pasaría", dijo el pasado viernes el progenitor del joven acusado.

A pesar de la petición de arresto domiciliario para el adolescente, la pasada semana un juez determinó que permaneciera en prisión y que le fuera negado el derecho a fianza.

En la noche del 12 de octubre el adolescente asesinó a su madre a puñaladas mientras la mujer dormía. Lo hizo frente a su hermanita, una bebé de 14 días de nacida y luego llamó a la línea del 911, donde dio detalles de lo ocurrido dentro del apartamento, ubicado en 211 del West y la 79 Place de Hialeah.

En varios momentos de la llamada se escuchó a la operadora preguntar al menor por qué asesinó a su madre. Algo a lo que no respondió.

Luego del crimen, Derek Rosa tomó fotos del cadáver de su madre y las envió a un amigo, según reveló la policía. Luego le dijo al mismo amigo que la había matado.

Cuando las autoridades llegaron el menor salió con la manos en alto. El cuerpo de su madre, Irina García, de 39 años, yacía apuñalado junto a la cuna de la bebé, que ahora ha quedado bajo la custodia de la abuela materna.

"Es una cosa muy difícil de entender por qué suceden estas cosas. El niño no ha dicho por qué lo hizo, los investigadores no lo podemos creer, es muy triste para nuestra comunidad", dijo Eddie Rodríguez, vocero de la policía de Hialeah.